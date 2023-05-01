سلطان القاسمي: كرة القدم مدرسة الأخلاق واحترام القانون

المصدر: الشارقة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة، واحترام اللاعبين من الفرق المنافسة، حتى تكون المباريات في كرة القدم متعة للجمهور ومن يمارس اللعب، بعيداً عن التدافع والتشنج والتصرفات البعيدة عن الروح الرياضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم، الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 10 ملايين درهم؛ تقديراً لفوزهم بالكأس الغالية للمرة العاشرة في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي.

تقدير

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة، شكره وتقديره إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على رعاية سموه الكريمة للمباراة، وتتويج اللاعبين وتشجيعهم، وإلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، على حسن التنظيم والإدارة واختيار أفضل العناصر لتخرج المباراة على أكمل وجه.

وهنأ سموه فريق الشارقة بفوزه بأغلى الكؤوس، إدارة ولاعبين ومدربين، مشيداً سموه بالمستوى الكبير للاعبين خلال المباراة، إلى جانب فريق العين الذي قدم مباراة كبيرة، نالت إعجاب الجميع، وقال سموه: المباراة كانت متعة الكرة في الإمارات، وكان المستوى من جميع الجهات بدرجة امتياز، ولو كان الأمر في يدي لوضعت كأسين وأعطيت كل فريق كأساً، لما قُدّم من مستوى باهر.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الشكر إلى مدربي الفريقين على ما قدماه من خطط واضحة، جعلت اللاعبين على أعلى مستوى من القدرات وتنفيذ الخطة لتخرج المباراة في ثوب جميل، ومستوى متميز وراق، وأشار سموه إلى الفوائد المرجوة من مثل هذه المباريات الكبيرة، قائلاً «ما هي النتائج التي نجنيها من هذه المباراة؟.. الأمر لا يتعلق بالفوز فقط وحمل الكؤوس، ولكن هذه المباراة مدرسة ودرس لنا كلنا، من الحكام والإداريين والجمهور، وهذه اللعبة ليست بالبساطة التي يتصورها الناس، ولكن كرة القدم، دون غيرها من الألعاب تُعلّم الناس احترام القانون، حيث في كرة القدم هناك الاحتكاك المباشر والصدام، ولكن تبقى الأخلاق هي الأساس؛ لأن كرة القدم هي مدرسة الأخلاق».

وتناول سموه عدداً من النقاط التي ترتبط برياضة كرة القدم والتنافس فيها، مشيراً سموه إلى أهمية توجيه المدرب للاعبيه بأن يكون تركيزهم على تقديم ما عندهم من مهارات، وعدم تعمد أسلوب اللعب الخشن، والضرب ومسك الخصم ومنعه من اللعب؛ لأن ذلك يفقد اللعبة متعتها ويخرجها من سياقها الرياضي الجميل، ووجه سموه نصيحة إلى الجمهور بأن يعملوا على تشجيع فريقهم فقط، وألا يخرجوا عن النصّ، سواء عن طريق الكلام أو الخروج عن الأدب العام والأخلاق، مشيراً سموه إلى عدم بث وإذاعة القرارات غير الصحيحة خلال المباريات حول قرارات الحكام، من جانب من يتابعون المباريات، بدون معرفة بقوانين اللعبة، مما يمكن أن يؤدي إلى فتنة بين الجمهور وهو أبعد ما يكون عن الأهداف المنشودة من اللعب الرياضي والتنافس الشريف.

نصيحة

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، نصيحة للإداريين في الأندية الإماراتية بأن يكونوا قدوة حسنة لكل من في النادي من لاعبين وجمهور، في كافة التصرفات، والتثبت من المعلومات قبل نشرها وإذاعتها، داعياً سموه إياهم إلى أن يشيعوا المودة والمحبة مع منافسيهم، وأن يخرجوا من الملعب وهم يتصافحون ويبتسمون مع المنافسين.

وصافح صاحب السمو حاكم الشارقة، المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، وتم التقاط الصور التذكارية مع الفريق، وسط فرحة كبيرة من الجميع.

من جانبهم، قدم أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبو الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السامية لسموه بمكافأة الفريق، والدعم الكبير والمستمر الذي ساهم في وصول النادي إلى منصات التتويج، مثمنين استقبال سموه وتشجيعه الدائم لهم، ومؤكدين وضع التوجيهات السامية والنصائح الأبوية نصب أعينهم لتكون الأخلاق هي ديدن وشعار كل نادٍ وفريق في الإمارة.

حضور

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعدد من رؤساء الجهات الحكومية والقيادات الرياضية في الشارقة.

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