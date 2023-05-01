درع الدوري يحسم مشاركة شباب الأهلي في «أبطال آسيا» بالبطاقة الثالثة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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لا يقف فريق شباب الأهلي على بعد 3 نقاط فقط من التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، لكن أيضاً يقترب من انتزاع بطاقة المشاركة الثالثة للأندية الإماراتية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا،عندما يحسم فوزه بدرع الدوري للموسم الحالي .

وحصل العين والشارقة على البطاقتين الأولى والثانية، بفوز العين بدرع الدوري الموسم الماضي 2022-2021، وفوز الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي ، بعد تغلبه بهدف وحيد على الوحدة في المباراة النهائية، التي أقيمت مطلع الموسم الجاري، بعد تأجيلها من الموسم الماضي، لظروف مشاركة منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

النسخة الرابعة

ويتطلع «فرسان دبي»، إلى تكرار مشاركتهم في النسخة الرابعة على التوالي من البطولة القارية، بعدما خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة 2020 بالخسارة من الأهلي السعودي 3 - 4 بركلات الترجيح ، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1، وفي نسخة 2022 الحالية بالخسارة 1 - 3 من الهلال السعودي، أحد طرفي المباراة النهائية على لقب البطولة، فيما ودع نسخة 2021 من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط.

وإذا نجح شباب الأهلي في الفوز بدرع الدوري الإماراتي فسينال بطاقة المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا عكس المرات السابقة، التي كان يشارك فيها بداية من دور المجموعات، وذلك بعدما خفض الاتحاد الآسيوي للكرة البطاقات الممنوحة للأندية الإماراتية، بعد تحويل البطولة لتكون موسمية بدلاً من سنوية، لتصبح بطاقة مؤهلة مباشرة إلى دور المجموعات، وبطاقتين مؤهلتين إلى الدور التمهيدي، ولذا حدد اتحاد الكرة الإماراتي العين بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، للحصول على بطاقة المقعد المباشر لدور المجموعات للبطولة القارية، والشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، للحصول على البطاقة الأولى المؤهلة إلى ملحق الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية.

لائحة المشاركة

فيما أكد الاتحاد الإماراتي للكرة منح بطاقة الملحق الثاني المؤهلة إلى الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية إلى بطل دوري أدنوك لهذا الموسم 2023 -2022، ونص في قراره حينها على أنه إذا كان البطل هو نفسه العين بطل الموسم الماضي، أو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي تمنح الفرصة لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجاري، وهو اللقب الذي توج به أيضاً، الشارقة، يوم الجمعة الماضي، بالفوز على العين بركلات الترجيح، وفي حالة تكرار النادي وتجاوز كل الاختيارات يتم الاختيار وفق تسلسل الترتيب النهائي للدوري، مع مراعاة المعايير المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة للأندية المشاركة في البطولة.

والجدير بالذكر أن شباب الأهلي هو الأقرب للتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، بتربعه على قمة جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العين والوحدة في المركزين الثاني والثالث، ويتفوق عليهما بفارق نقاط المواجهات المباشرة، وكذلك بالأهداف، والذي يعني أن فوزاً وحيداً لـ«فرسان دبي» أمام بني ياس أو عجمان في آخر جولتين بالدوري كاف للتتويج بالدرع، بينما يحتاج العين إلى فوزه في آخر مواجهتين أمام الوصل والبطائح، وخسارة شباب الأهلي 4 نقاط، ليتوج بطلاً للدوري، أما الوحدة فيحتاج إلى الفوز بآخر مباراتين أمام عجمان وبني ياس، وخسارة شباب الأهلي 4 نقاط، وتعثر العين بالتعادل أو الخسارة، إذ تكفي نقطة واحدة ليتفوق الوحدة على «الزعيم»، والذي يتفوق بدوره بفارق المواجهات المباشرة، بعد فوزه على الوحدة بمجموع مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة 5 - 3.

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