منتدى تطوير الدوري الإماراتي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي تنظمه رابطة المحترفين، اليوم وغداً، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، مشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة وممثلي وسائل الإعلام. ويهدف المنتدى إلى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية لمختلف مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير الأندية في مجالات الاستدامة، المنشآت والتسويق.

ويبرز في قائمة المتحدثين خلال فعاليات المنتدى النجم الدولي الإسباني أندريس إنييستا؛ لاعب برشلونة السابق، والحاصل مع منتخب بلاده على لقب كأس العالم 2010، وأمم أوروبا في نسختي 2008 - 2012 إضافة إلى ألقابه الـ 32 مع برشلونة على صعيد البطولات العالمية «كأس العالم للأندية 3 نسخ»، والقارية «4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر».

ويشهد المنتدى أيضاً مشاركة منتظرة لشين مان جيل الأمين العام المساعد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويأتي هذا المنتدى بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى، التي أقيمت في العام الماضي، حيث كان الحدث الأول من نوعه، والأشمل من حيث المبادرات والمناقشات والرؤى التي يطرحها، والتي تأتي عبر أشهر من التحضيرات والزيارات والدراسات الميدانية، بمشاركة الشركات العالمية وبيوت الخبرة التي تمت الاستعانة بها، للعمل مع فرق رابطة المحترفين على الأرض، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسابقات المحترفين، على كل الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الاحتراف.

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