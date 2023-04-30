منصور بن زايد يهنئ سلطان القاسمي بفوز فريق الشارقة بكأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة خلال اتصال هاتفي .. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بفوز فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة "كأس صاحب السمو رئيس الدولة" التي أقيمت على" أستاد محمد بن زايد" في أبوظبي.

كما هنأ سموه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومحبي النادي وجماهيره بتحقيق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مشيداً بأداء الفريق متمنياً له مزيداً من الإنجازات.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتهنئته ، متمنياً للرياضة في دولة الإمارات مزيداً من التقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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