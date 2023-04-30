العربي يكسر رقم «الإعصار» في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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كسر العربي الرقم القياسي لفريق حتا والخاص بتجنب الهزيمة خلال 18 مباراة سابقة بدوري الدرجة الأولى، وألحق به الهزيمة أمس بنتيجة 3 - 1 ضمن الجولة 31 أحرز الثلاثية كل من غبرائيل سيلفا وأنطونيو ميلو وفالدو ليما وأحرز لحتا محمد خلفا، وحافظ «الإعصار» على صدارة ترتيب «الهواة» برصيد 68 نقطة ووصل العربي إلى 48 نقطة.

وفاز الرمس على العروبة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 32 نقطة وعمّق التعاون جراح بينونة وفاز عليه 3 - 0 ووصل للنقطة 38 نقطة. وتقام اليوم 4 مباريات تجمع الحمرية مع دبا الحصن، والذيد مع الإمارات، ومصفوت مع غلف اف سي، ومسافي مع الفجيرة.

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