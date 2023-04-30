عبد الله العجلة: اتفاق نهائي مع كوزمين على التجديد وبقي التوقيع

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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كشف عبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة أن هناك اتفاقاً نهائياً بين النادي والروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق الأول على تجديد عقده، وهو متوقف فقط على التوقيع، مؤكداً أن الرغبة في التجديد موجودة بقوة، والأغلب الذهاب نحو تجديد العقد إلا إذا حدثت متغيرات جديدة.

وقال العجلة عقب تتويج الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة: العلاقة بين الشارقة وكوزمين قوية سواء استمر في قيادة الفريق الأول أو رحل، وهناك تفكير في حالة رحيل المدرب منحه عضوية شرفية للنادي.

وأضاف: هناك اتفاق نهائي بالتفاصيل كاملة حدث بالفعل بين إدارة النادي وكوزمين على تجديد عقده، لمدة موسمين مقبلين في انتظار التوقيع بين الطرفين، وكوزمين فضل تأجيل التوقيع لما بعد الكأس، خصوصاً بعدما تردد أنه أحد الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب المنتخب، ولم يحدث نقاش مع المدرب حول رغبته في الرحيل أم لا، وأعتقد أنه بحاجة للاجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة.

وإذا كان هناك نقطة التقاء فلن يكون لدينا مشكلة في حالة قيادته «الأبيض»، بل سنشجعه على ذلك.

وتابع: عقود التجديد أعدت بعد الاتفاق على كل التفاصيل، وبنود العقد بالنسبة لكوزمين وجهازه المعاون، ولكن في الفترة السابقة لم تكن الأجواء مناسبة للجلوس على الطاولة، وتوقيع العقود وإعلان التجديد، والمدرب أراد استغلال هذا الأمر وحفز اللاعبين برسالة تؤكد أنه إذا أرادوا استمراره فعليهم تحقيق الكأس الغالية، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تفاصيل

وأكد العجلة أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة بطولة غالية على الجميع، والفوز بها يتوج مجهود الفريق بعد خسارة الدوري، مشيراً إلى أن الشارقة والعين قدما مباراة قوية حافلة بالحماس والندية والقوة استمرت حتى في ركلات الترجيح، واللاعبون ركزوا بعد الخسارة من خورفكان على بطولة الكأس، وساعدنا اكتمال صفوف الفريق بعكس ما حدث في الدوري.

وعن الموسم المقبل قال: نعمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية للفريق بأن يكون مثل النهر المتدفق وليس كالبحيرة الراكدة، والتغييرات في اللاعبين ستكون بنسبة محدودة، مع الاعتماد على العناصر التي ستفيد الفريق.

تقييم

وبين أن التقييم الفني في نهاية الموسم سيحسم العناصر التي قد ترحل عن الفريق حتى بالنسبة للأجانب، والتدعيمات الجديدة التي سيحتاج إليها الفريق. وكشف العجلة أنه قد يفكر في إفساح الفرصة لجيل آخر في شركة الكرة في حال توج الفريق بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي ستكون الرابعة هذا الموسم، وهو رقم قياسي بالفوز في 4 كؤوس في موسم واحد.

وقال: أحرزت الكأس مرتين مديراً للفريق، ومرتين رئيساً لشركة الكرة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي حالة تحقيقه قد أفكر في إفساح المجال لوجوه أخرى لتولي المسؤولية.

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