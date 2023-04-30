أحمد بن درويش: الجماهير صاغت حكايات نجاح النهائي

المصدر: (الشرقة - البيان)

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أكد أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي الشارقة والعين كان مهرجاناً كروياً لعبت فيه الجماهير دوراً كبيراً، وصاغت حكايات نجاحه وتميزه، وجعلته مبهراً، مشيراً إلى أن النهائي يعد نسخة تاريخية من جميع النواحي، التنظيمية والفنية والاجتماعية والاحتفالية، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وقال: حضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، جعل النهائي أبهى وأحلى، حيث تبادل سموه والجمهور التحايا في يوم كروي ليس له مثيل.

وتقدم رئيس لجنة المسابقات بالشكر لكل من وضع بصمته في هذا اليوم الكروي التاريخي المثير، مشيراً إلى أن جميع الإدارات والأقسام والقطاعات والشركاء عملوا بروح الفريق الواحد من أجل بلوغ أعلى درجات التميز والإبهار.

وهنأ أحمد بن درويش فريق الشارقة وإدارته وجماهيره بالحصول على اللقب العاشر، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة عمل مدروس ومخطط، مثمناً في الوقت نفسه أداء وعطاء فريق العين في النهائي، وتقدم بالشكر لجماهير الفريقين.

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