كوزمين: حالتي الصحية تُحدد استمراري

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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لم يخفِ الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة، حديثه عن مصير عقده مع الفريق في الفترة المقبلة عقب تتويج «الشارقة» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حيث ذكر أن حالته الصحية هي التي تحدد استمراره وسوف يرى إن كان قادراً على التدريب أم لا في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حديثه أثناء الفرحة الطاغية بعد التتويج، وقال كوزمين إنه تعمد إخفاء طريقة اللعب التي اعتمدها في النهائي، عندما واجه العين قبل 9 أيام في دوري أدنوك للمحترفين ضمن الجولة 23، في تأكيد على أن التركيز على المباراة النهائية بدأ مبكراً وكان أكثر من التركيز على مباريات الدوري في الجولات الماضية التي خسر فيها الشارقة مباراتين على التوالي، وأشار إلى أنه يركز على بطولة أخرى يسعى للفوز بها مع الشارقة وهي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

21 لقباً

ووصل كوزمين بنجاح إلى اللقب رقم 21 في مسيرته التدريبية بعد نيل لقب النسخة 46 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي احتفظ به «الشرقاوي» للمرة الثانية على التوالي بفضل انتصاره على العين بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح الماراثونية، بعد أن أسفر الوقت الأصلي عن تعادل الطرفين بنتيجة 1-1. وتقول الإحصائيات بأن 3 فقط من الألقاب التي حصدها كوزمين كانت بعيداً عن منطقة الخليج العربي.

حيث فاز بالدوري الروماني وبكأس السوبر الروماني مع ستيوا بوخارست، ثم بدوري السوبر الصيني مع جيانغسو سونينج. وحقق كوزمين اللقب الثالث له مع الشارقة، ليتساوى مع محصلة الألقاب التي سبق أن حققها مع العين، ومع الهلال السعودي.

ورفع كوزمين رصيده من الألقاب في الإمارات إلى 14، لتمتلك أنديتنا حصة الأسد من إنجازاته، في مقابل 4 ألقاب تحققت في السعودية وقطر. ويبقى شباب الأهلي في صدارة الأندية التي ظفر معها المدافع السابق بالألقاب، حيث اعتلى معه كوزمين منصات التتويج 8 مرات.

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