محمد بن هزام: الجميع فائز في الأمسية الغالية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، فخره وسعادته بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهنأ بن هزام نادي الشارقة على تتويجه باللقب الغالي، وتمنى التوفيق للعين في البطولات المقبلة، مشيراً إلى أن الجميع فائز في أمسية الكأس الغالية.

وقال: البطولة تمثل عيداً للرياضيين، لأنها مناسبة غالية على قلوب الجميع، وأقيمت في أجواء رياضية مميزة، تعكس الحب والتقدير لهذا الحدث، منوهاً بالتفاعل الكبير من الجماهير، مع وجود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتوجه الأمين العام بالشكر والتقدير إلى جميع اللجان التي كان لها الأثر الإيجابي في النجاح التنظيمي للحدث الكبير. وكان فريق الشارقة توج بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه المثير على العين بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

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