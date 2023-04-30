راشد بن حميد: دعم القيادة يمكن الرياضيين من تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تقدم اتحاد الكرة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على حضور سموه نهائي أغلى البطولات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: إن القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم دعماً كبيراً للرياضة، لغرض تطوير منظومة العمل، وتمكين الرياضيين من تحقيق الإنجازات، ونحن ممتنون لهذا الدعم اللامحدود.

وثمّن رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، مؤكداً أن حضور سموه لنهائي الكأس الغالية، أعطى العرس الكروي نجاحاً إضافياً، وجعله أكثر بهاءً، خاصة في ظل الحضور الجماهيري غير المسبوق.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، شهدنا عرساً كروياً بهياً، وتنظيماً احترافياً، ومستوى فنياً يليق بنهائي أغلى البطولات، كان يوماً مميزاً، سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ الكروي.

تهنئة

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة لفريق الشارقة، بمناسبة تتويجه باللقب الثاني على التوالي، والعاشر في تاريخه، مشيداً بأداء العين، الذي جعل النهائي مثيراً من الناحية الفنية، مؤكداً أن المباراة بلغت مستوى فنياً متقدماً، مشيراً إلى أن أداء الفريقين أسعدا محبي كرة القدم داخل وخارج الملعب.

وأكد أن تنظيم النهائي كان أكثر من رائع، خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير، الذي جمع العائلات والصغار والكبار على مدرجات ملعب محمد بن زايد، مثمناً التزام المشجعين، ومساهمتهم الواعية في إنجاح هذا العرس الوطني.

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لفريق العمل، ولكل الجهات التي أسهمت في إخراج النهائي بأبهى حلة، مشيداً بالرعاة والشركاء ووسائل الإعلام والفرق الطبية، وكل الذين عملوا داخل وخارج الملعب، من أجل النجاح والتميز.

شهدنا عُرساً كروياً بهياً بتنظيم احترافي يليق بالمناسبة الغالية

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