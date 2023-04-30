عبد الباسط أحرز أغلى الأهداف.. والمواطنون 6/‏6

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح لاعبو الشارقة المواطنون في ترجيح كفة فريقهم في المباراة النهائية بمستوى لا يقل عن المحترفين الأجانب والمقيمين، إن لم يفوقهم.

وظهر ذلك بوضوح في الشوط الثاني الذي استطاع فيه لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط تسجيل أغلى أهدافه بلعبة رأسية خاطفة من صناعة متقنة للمتخصص في الركنيات بيانيتش، وهو الهدف الذي زاد من ثقة لاعبي الشارقة رغم التعادل السريع للعين، حيث جعل العين يلعب بتوازن خشية استقبال مرماه هدفاً آخر حتى وصلت المباراة لركلات الترجيح.

ويعتبر محمد عبد الباسط، أحد أفضل اللاعبين في الشارقة خلال الموسم الحالي، ورغم أنه لم يسجل هدفاً في الدوري حتى الآن، إلا أنه استفاد كثيراً في المباراة النهائية من تركيز فريق العين على لاعبي الشارقة الأجانب، ونجح في استغلال عكسية بيانيتش بطريقة رائعة، ويتمتع محمد عبد الباسط بإمكانيات كبيرة وخبرة ثرة اكتسبها من مشاركاته خلال 10 سنوات رغم صغر سنه «28 عاماً» .

وكانت بداياته اللافتة عندما جاء معاراً من شباب الأهلي إلى عجمان وساهم مع «البرتقالي» في إحراز كأس المحترفين 2013، ثم انتقل من فريقه الأصلي شباب الأهلي للوحدة ولعب معه 5 مواسم قبل أن يلتحق بالشارقة قبل 4 مواسم ويحقق معه عدداً من الألقاب أهمها «ثنائية الكأس».

وعبر محمد عبد الباسط عن سعادته الكبيرة بما حققه مع فريقه حتى الآن مؤكداً أن مباراة النهائي 2023 لن تنسى ووصفها بـ المباراة المجنونة وقال: حظيت بشرف الفوز بالكأس مع الوحدة عام 2017، وتكرر المشهد عامي 2022 و2023 مع الشارقة، وبالتالي فإن فرحتي لن تنسى، وفخور بأن أحمل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات وقال: مع الوحدة لعبت المباراة كاملة.

وجاءت المواجهة الأخيرة أمام العين قوية، على استاد محمد بن زايد، ونجحنا في إضافة لقب جديد، ومن حق جماهير الشارقة أن تفرح بهذا الإنجاز الذي جاء ترجمة للجهد خلال الفترة الماضية. وأضاف: قلبي كاد يتوقف بسبب ركلات الترجيح، لدرجة أنني كنت أعذر حارسي الفريقين على كيفية التركيز في هذه المواقف، ولكن عادل الحوسني استطاع في النهاية حسم الموقف.

تفوق

التألق لم ينحصر فقط في محمد عبد الباسط على صعيد اللاعبين المواطنين في الشارقة، حيث كان الحارس عادل الحوسني في الموعد مع ركلات الترجيح بصده ركلتين مؤثرتين، بداية من الركلة التاسعة التي حرم فيها العين من اللقب وأعاد الأمور لنقطة البداية وانتهاء بالركلة رقم 14، وفوق ذلك نجح في تسجيل الركلة الـ 11.

وامتد نجاح المواطنين في تسجيل جميع الركلات الترجيحية 6 من 6، حيث سجل كل من خالد باوزير ضمن الركلات الخمس الأولى وخالد الظنحاني والكابتن شاهين عبد الرحمن.

وماجد راشد وماجد سرور. وأعرب الحارس عادل الحوسني عن فرحته الكبيرة بما حققه مع فريقه، وقال إن الموقف كان صعباً على جميع اللاعبين وأصعب على حارسي المرمى بسبب امتداد الركلات للركلة 14، وتمنى التوفيق للعين في المرات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز