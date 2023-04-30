هيسبانيا يتخطى سيتي وينعش حظوظ البقاء في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أنعش فريق فرسان هيسبانيا حظوظه في البقاء ضمن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وذلك إثر فوزه الصعب على منافسه سيتي بنتيجة 3/2 خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية مواجهات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى، أحرز أهداف هيسبانيا كل من:

جان فرانكو هدفين وهدفاً لسيلاس غبرائيل فيما دون ثنائية سيتي لافيسا كيفن وحمد عيسى، ليرفع هيسبانيا رصيده إلى 16 نقطة متقدماً نحو المركز السادس عشر تاركاً المركز الأخير لبينونة صاحب 15 نقطة، فيما بقى سيتي عند 22 نقطة بالمركز الخامس عشر. ويشهد ختام مباريات الأسبوع 31 من دوري الدرجة الأولى قيام 4 مواجهات اليوم وذلك عند الساعة السادسة وخمس دقائق.

وتتجه الأنظار إلى أمسية اليوم صوب إمارة الشارقة والتي تستضيف مباراتين في غاية الأهمية، الأولى تجمع الحمرية الرابع برصيد 46 نقطة.

والذي ابتعد تماماً عن مناطق الصعود بجاره دبا الحصن الوصيف، والذي يمتلك 60 نقطة، لكن المهمة لن تكون سهلة للحصن الساعي للحفاظ على الوصافة، ويسعى لاعبو الحصن إلى تلافي الأخطاء وخوض المباراة بتركيز عالٍ بغية الحصول على النقاط الثلاث وذلك للإبقاء على حظوظ التأهل قائمة مع انتظار هزيمة منافسه الإمارات خلال المباراة الثانية.

والتي تقام في نفس التوقيت ضد الذيد على أرضية ملعب الأخير بالمنطقة الوسطى للشارقة، وسيحاول مدرب الصقور محمد الجالبوت إحباط أي مفاجآت قد يحدثها فريق الذيد التاسع برصيد 37 نقطة، والذي يقدم مستوى متميزاً خلال الفترة الأخيرة، وتختتم مواجهات هذه الجولة بمباراتين تحصيل حاصل وتحسين مراكز للفرق الأربعة.

حيث يستقبل مسافي المتوهج وصاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة ضيفه الفجيرة المتطور والذي يملك 36 نقطة في المركز العاشر، فيما يستضيف مصفوت الرابع صاحب الـ 49 نقطة، نظيره غلف اف سي الثالث عشر برصيد 32 نقطة، ولن تقدم أو تؤثر نتائج المباراتين على مستوى فرق الصدارة والهبوط.

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