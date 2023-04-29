العربي يوقف انتفاضة الإعصار في دوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كسر العربي الرقم القياسي الذي حققه حتا متصدر دوري الأولى والذي تجنب الهزيمة خلال 18 مباراة سابقة لم يتذوق فيها الإعصار طعم الهزيمة وفاز عليه بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي أقيمت" اليوم " ضمن الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى احرز ثلاثية الفائز كل من غبرائيل سيلفا وانطونيو ميلو وفالدو ليما وأحرز يتيمة حتا محمد خلفا ليحافظ الاعصار على صدارة ترتيب الهواة برصيد 68 نقطة ووصل العربي الى 48 نقطة .

وواصل الرمس صحوته وتمكن من تحقيق الفوز الثاني على التوالي على ضيفه العروبة بنتيجة 2/1 ، عن طريق بيني عبيد وعيد دافو ليرفع الرمس رصيده الى 32 نقطة و بقى العروبة الذي احرز هدفه الوحيد خالد بن يحيى عند 38 نقطة ، وعمق التعاون جراح بينونة وفاز عليه بنتيجة 3/0 ، احرز الأهداف ابلاي سي هدفين وهدف لغبرائيل سانتانا ليرفع التعاون رصيده الى 38 نقطة وبقي بينونة عند 15 نقطة ليتدحرج نحو المركز الأخير برصيد 15 نقطة .

وتقام الاحد 4 مباريات تجمع الحمرية ودبا الحصن ، والذيد ضد الإمارات ، ومصفوت يلاقي غلف اف سي ، ومسافي ضد الفجيرة.

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