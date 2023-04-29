راشد بن حميد: دعم القيادة الرشيدة للرياضة حجر الزاوية في تحقيق كل الإنجازات

المصدر: وام

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تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى سموالشيخ منصور بن زايد آل نهيان, نائب رئيس الدولة, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزيرديوان الرئاسة على حضور سموه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة, الذي جمع فريقي الشارقة والعين في ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي مساء امس.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: "إن دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يعد حجر الزاوية في تمكين الرياضيين لتحقيق الإنجازات الرياضية في المنافسات التي يشاركون فيها, ونحن ممتمنون لهذا الدعم اللامحدود."

وثمن رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للرياضة بصورة عامة, وكرة القدم على وجه الخصوص, مؤكداً أن حضور سموه لنهائي كأس رئيس الدولة أعطى الحدث نجاحاً إضافيا, وجعله أكثر بهاءً, خاصة في ظل الحضورالجماهيري غير المسبوق.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: " شهدنا أمس عرساً كروياً مميزا بتنظيم احترافي, ومستوى فني يليق بنهائي أغلى البطولات.. لقد كان نهائي موسم 2022-2023 يوماً مميزاً سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ الكروي."

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة لفريق الشارقة بمناسبة تتويجه باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه, مشيداً في الوقت ذاته بأداء فريق العين, الذي جعل النهائي مثيراً من الناحية الفنية, مؤكداً أن هذه المباراة بلغت مستوى فنيا متقدما, مشيراً إلى أن أداء الفريقين أسعد محبي كرة القدم داخل وخارج الملعب.

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