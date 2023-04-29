«فيكتوري» جاهز لصراع الزمن في الصين

المصدر: تشنغتشو - البيان

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة تشنغتشو الصينية التي تحتضن منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة - فورمولا 1 - الجولة الثانية من بطولة العالم 2023 على مياه النهر الأصفر بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات في فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويتأهب ثنائي فريق فيكتوري بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي إريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 اليوم لخوض تصفيات أفضل زمن الذي يمثل أولى المراحل المهمة في الحدث بداية من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي في الصين الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات وسيتحدد في ضوء النتائج المنطلقون في السباق الرئيس للجولة المقرر أن يقام يوم غدٍ.

وشهد اليوم الأول أمس إجراء التجارب الرسمية من قبل الأجهزة الفنية والمتسابقين على الزوارق المشاركة للتعرف إلى جهوزيتها استعداداً لخوض الجولة الثانية إذ وقف الجهازان الفني والإداري على جهوزية المحركات والزوارق للمشاركة إذ واجهت الفرق ظروفاً صعبة على مياه النهر الأصفر بسبب سرعات الرياح الأمر الذي لم يمكن بعض المتسابقين من إكمال الاختبارات.

واضطر بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 لعدم إكمال التجارب بعدما تعرض زورقه في التجارب للتحليق في الهواء ثم اعتداله على سطح الماء من دون التعرض لأي أذى أو تحطم إذ اضطر للتوقف للاطمئنان عليه وفحص الزورق الذي سيكون على أهبة الجهوزية للمشاركة اليوم - السبت - وخوض مراحل تصفيات أفضل توقيت.

توقف

وكان زورق فيكتوري 3 بقيادة الفهيم قد أجرى تجاربه ودار حول مسار وكورس السباق الذي يصل طوله إلى 1986 متراً 12 مرة وكان أفضل توقيت له 49.22 ثانية قبل توقف الزورق اضطراراً في حين اكتفى المتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 بثماني لفات مسجلاً أفضل توقيت له وقدره 50.08 ثانية.

وقال بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 الحمد لله على كل حال قدر ولطف بعدما تعرضت لموقف يتكرر ويحدث في عالم سباقات الزوارق السريعة وقد مر به كل المتسابقين.

مشيراً إلى أنه خرج بدروس مستفادة ستكسبه خبرة في هذه التظاهرات مؤكداً أن رياح النهر الأصفر في الصين تتطلب حسابات خاصة من المتسابق في مجرى نهري ومشيراً إلى أنه جاهز لاستكمال المشاركة في جائزة الصين اليوم.

وأوضح أحمد عبدالكريم الفهيم أنه يتطلع للمضي قدماً مع فريق فيكتوري في مشوار بطولة العالم 2023 وخاصة بعد نتائجه في الجولة الأولى والافتتاحية وإكماله أول تحدٍّ يخوضه في المنافسة وسط مشاركة 20 زورقاً على متنها نخبة المتسابقين في هذه الرياضة.

وأضاف قائد زورق فيكتوري 3: لقد حصلت على نقطة بحلولي عاشراً في الجولة الأولى ولكني أنهيت السباق خامساً وبقرار من اللجنة المنظمة منحت المركز العاشر وإكمال السباق الرئيس في المشاركة الأولى في حد ذاته يعد إنجازاً ناهيك عن الحصول على نقاط وهو أمر مهم لمساعدة الفريق.

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