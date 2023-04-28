منصور بن زايد يتوج الشارقة بكأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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توج سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، فريق الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023.

حضر مراسم التتويج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم.

وحسم "الملك" اللقب بعد فوزه على العين في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ووضع الشارقة اللقب العاشر في خزائنه وللمرة الثانية على التوالي، ليصبح أكثر الأندية تتويجاً بأغلى الكؤوس بالتساوي مع شباب الأهلي الذي يملك في رصيده 10 ألقاب.

وحقق الشارقة البطولة للموسم الثاني على التوالي بعد 40 عاماً من تحقيقه اللقب مرتين توالياً في عامي 1982 و1983.

وبات الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة أنجح مدرب في تاريخ الأندية الإماراتية بعدما وصل للبطولة رقم 14 في تاريخه في الإمارات، إذ كان قد أحرز 4 بطولات للدوري مع العين وشباب الأهلي، وبطولتين لكأس رئيس الدولة، و5 بطولات لكأس السوبر، وبطولتين لكأس رابطة المحترفين، وكاس الصداقة الإمارتية.

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