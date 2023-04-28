بركلات ترجيح ماراثونية .. الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير-سيف الكعبي

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توج الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023 بعد فوزه على العين بركلات الجزاء الترجيحية 13-12 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وعادل الشارقة رقم شباب الأهلي كأكثر الأندية الإمارتية تتويجاً بالبطولة الغالية بعدما حصد الكأس للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

واحتفلت جماهير الشارقة بفوز فريقها وسط سعادة غامرة لتحقيق اللقب للموسم الثاني توالياً بعدما كان الفريق قد حقق لقب الموسم الماضي على حساب الوحدة بهدف نظيف.

وشهدت المباراة حضوراً كبيراً ورائعاً من جانب جماهير الفريقين التي رسمت لوحة فنية رائعة في جنبات ستاد محمد بن زايد.

سجل هدف الشارقة محمد عبد الباسط (47)، وعادل للعين لابا كودجو (56) خلال الوقت الأصلي للمباراة.

وحسمت ضربات الترجيح المباراة بعد ركلات ماراثونية وتاريخية تحدث لأول مرة في تاريخ نهائي أغلى الكؤوس، وسجل للشارقة جميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، بينما أضاع مانولاس ركلة واحدة، فيما أهدر من جانب العين المهدي مبارك وبالاسيوس.

قدم الفريقان مباراة قوية من الناحية الفنية تليق بالنهائي وسط حماس ومؤازرة جماهيرية للفريقين، إذ تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور على مدار المباراة.

جاءت البداية هجومية من جانب فريق العين الذي سعى لمباغتة الشارقة بهدف مبكر يربك الحسابات، وكاد يحقق مراده في الدقيقة 7 عن طريق رأسية من لابا كودجو في أولى الفرص الحقيقية على المرميين ولكنها مرت بسلام على مرمى عادل الحوسني حارس الشارقة.

ونجح العين في السيطرة على الكرة في وسط الملعب وسط تراجع للاعبي الشارقة الذين لجأوا إلى التأمين الدفاعي، إذ غاب هجوم الشارقة عن تشكيل أي خطورة على مرمى "الزعيم".

بعد مرور 25 دقيقة بدأ الشارقة في الدخول لأجواء المباراة، وبادل العين الهجمات، إذ تركزت محاولات الشارقة الهجومية عن طريق الجبهة اليمنى الأنشط لـ "الملك" عبر خالد الظنحاني وعثمان كمارا.

وهدد الشارقة مرمى محمد بوسندة حارس العين في أكثر من مناسبة أبرزها رأسية خطيرة من جورج دجانيني علت العارضة في الدقيقة 26.

ورغم البداية الهجومية القوية للاعبي العين إلا أن الفريق تراجع بعض الشيء في ظل الضغط من جانب لاعبي الشارقة الذين اعتمدوا على التحول السريع من الخلف للأمام.

وسدد ماجد راشد لاعب خط وسط الشارقة من مسافة بعيدة في الدقيقة 30 ولكنها علت العارضة.

وأهدر المدافع مانولاس فرصة التقدم لـ "الملك" بعدما مرت رأسيته في الدقيقة 34 بجوار القائم الأيسر لمرمى العين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وضرب الشارقة بقوة مع بداية الشوط الثاني بعدما نجح لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط في تسجيل هدف التقدم لـ "الملك" في الدقيقة 47 بكرة رأسية من الركنية التي أرسلها البوسني ميراليم بيانيتش.

وجاءت ردة فعل لاعبي العين قوية بعد الهدف مباشرة، إذ استطاع عادل الحوسني إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من الأوكراني يارمولينكو في الدقيقة 55.

ونجح التوغولي لابا كودجو هداف "الزعيم" في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 56 مستغلاً خطأ من الحارس عادل الحوسني الذي ارتدت الكرة من يده لتجد كودجو الذي حولها في الشباك.

وضاعت فرصة التقدم مجدداً للشارقة في الدقيقة 86 بعدما ردت العارضة تسديدة بعيدة المدى من المدافع ماركوس ميلوني، لتسقط أمام عثمان كمارا الذي حولها عرضية داخل المنطقة ولكن البرازيلي كايو لوكاس لم يحسن التعامل معها.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عندما حرمت العارضة العين من إحراز هدف قاتل عن طريق قذيفة من ماتياس بالاسيوس من على حدود المنطقة في الدقيقة 89.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلناً نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لـ "الملك".

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