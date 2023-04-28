نهائي كأس رئيس الدولة.. كايو على دكة العين ودجانيني يقود هجوم الشارقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها "الملك" اللقاء في مواجهة العين، المقررة اليوم الجمعة بإستاد محمد بن زايد في نهائي كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2-23.

وتضم تشكيلة الشارقة كل من:

حراسة المرمى: عادل الحوسني

خط الدفاع: خالد الظنحاني، شاهين عبد الرحمن، مانولاس، ماركوس ميلوني

خط الوسط: كايو لوكاس، محمد عبد الباسط، ميراليم بيانيتش، ماجد راشد، عثمان كمارا

خط الهجوم: جورج دجانيني

ويتواجد على مقاعد البدلاء: درويش محمد، باكو الكاسير، عبد الله غانم، الحسن صالح، سالم سلطان، سالم صالح، ماجد سرور، خالد باوزير، لوان بيريرا

وعلى الناحية الأخرى، أعلن الجهاز الفني لنادي العين، بقيادة الأوكراني سيرجي ريبيروف، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الشارقة.

وتضم تشكيلة "الزعيم" في المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد بوسندة

خط الدفاع: بندر الأحبابي، تين يديفاي، كوامي، إيريك

خط الوسط: يارمولينكو، أحمد برمان، يحيى نادر، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي

خط الهجوم: لابا كودجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: سلطان المنذري، كايو كانيدو، سعيد جمعة، جوناثاس، سعيد أحمد، عيسى خلفان، محمد أحمد، المهدي مبارك، فلاح وليد.

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