«وينغز فور لايف» الخيري في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مدينة إكسبو دبي، بعد غدٍ، سباق «وينغز فور لايف» العالمي، الذي يهدف لدعم بحوث إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

ويمكن للمشاركين من أنحاء العالم البدء بالجري في توقيت متزامن، وستذهب عائدات رسوم الاشتراك في الحدث والتبرعات إلى مؤسسة «وينغز فور لايف»، ومنذ إقامته المرة الأولى في سنة 2014، شهد السباق إقبال أكثر من 700 ألف شخص من 195 دولة على المشاركة، ما مكّن من جمع أكثر من 30 مليون يورو لتمويل مشروعات بحثية رائدة.

ويقود الدعوات للمشاركة في نسخة دبي هذا العام الإماراتي محمد البلوشي، بطل الموتوكروس، وغادة الشيخلي سفيرة سباق «وينغز فور لايف» العالمي، المقيمة في الإمارات، وصاحبة رقمَين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس».

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