«هيسبانيا» وسيتي.. لقاء تفادي الهبوط اليوم

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تشهد الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى مباراة واحدة اليوم، تجمع فريقي فرسان هيسبانيا صاحب المركز السابع عشر «الأخير» برصيد 13 نقطة، بضيفه سيتي الخامس عشر برصيد 22 نقطة، بطموح تأمين البقاء لفريق سيتي، والابتعاد عن خطر الهبوط لفريق هيسبانيا.

ويدخل سيتي المباراة بنشوة فوزه قبل أسبوع على الرمس، وهو الانتصار الذي جعل الفريق يوسع الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين مطارده فريق بينونة صاحب المركز السادس عشر، برصيد 15 نقطة، والذي يكافح من أجل مغادرة مركزه الحالي، الذي سيقوده في نهاية المطاف إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية إذا لم يتم تدارك الأمر في المباريات الأربع المتبقية من عمر الدوري.

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