كأس رئيس الدولة.. الشارقة يطمح بالكأس العاشرة والعين يأمل في التتويج الثامن

المصدر: وام

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يطمح الشارقة في الحفاظ على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، حينما يواجه العين غدا في المباراة النهائية للمسابقة للموسم الحالي 2022/2023، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويدخل الشارقة المباراة طامحا بالتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه، والمنافسة على لقب ثان خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بكأس السوبر على حساب العين في فبراير الماضي.. في حين يأمل العين بالتتويج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه، متسلحا بقوته في مسابقة الدوري ومنافسته لشباب الأهلي على الصدارة بفارق 3 نقاط قبل ختام الموسم بجولتين.

ويعول الشارقة على مجموعة مميزة من اللاعبين يتقدمهم الاسباني باكو الكاسير، صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية للنسخة الماضية من الكأس، والبرازيلي كايو لوكاس، ومهاجم الرأس الأخضر جورج جانيني، فيما يعول العين على كل من لابا كودجو هداف الفريق في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بـ 26 هدفا، والمغربي سفيان رحيمي أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري أيضا، وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وأما عن الطريق إلى اللقب فقد تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية بفوزه في دور الـ16 من المسابقة على النصر 2-1، وبنفس النتيجة على الجزيرة في ربع النهائي، وكذلك في ذهاب نصف النهائي على عجمان بنفس النتيجة، فيما تعادل في إياب نصف النهائي 1-1 مع عجمان.

وخلال مشواره للمباراة النهائية سجل الشارقة (7 أهداف) عن طريق 6 لاعبين هم كايو لوكاس ( هدفين)، وهدف لكل من ميراليم بيانيتش، ولوان بيريرا، وباكو الكاسير، وعثمان كامارا، ودجاجيني.

أما العين فتأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دبا 4-0 في الدور التمهيدي، ثم 1-0 على خورفكان في دور الـ16، ثم 2-0 على شباب الأهلي في ربع النهائي، وتعادل سلبيا أمام الوصل في ذهاب نصف النهائي، ثم الفوز 1-0 في لقاء الإياب.

وسجل العين خلال مشواره في كأس رئيس الدولة ( 8 أهداف)، جاءت عن طريق لابا كودجو، كايو لوكاس، وايريك جورجيتس ( هدفين لكل منهم)، فيما سجل فلاح وليد، وماتيوس بالاسيوس ( هدفا واحدا) لكل لاعب.

وتاريخيا التقى الفريقان في 5 نهائيات تفوق الشارقة في 4 منها، والعين في واحدة، حيث كان النهائي الأول بنسخة 1979/1978، من كأس رئيس الدولة، وفاز به الشارقة.

والثاني خلال المباراة الفاصلة لمسابقة الدوري بنسخة 1993/1994، وفاز به الشارقة، والثالث في كأس رئيس الدولة 1994/1995، وفاز به الشارقة أيضا.

والرابع في نسخة 2005/2006 من كأس رئيس الدولة، وفاز به العين، ثم الخامس في كأس السوبر 2022/2023 وفاز به الشارقة، لتكون مواجهة الغد هي النهائي السادس الذي يجمع بين الفريقين، بشكل عام، و الرابع لكأس رئيس الدولة.

والتقى الشارقة والعين في جميع البطولات في 124 مباراة، فاز العين في 46 منها، والشارقة في 41، فيما كان التعادل حاضرا في 37 مباراة.

وكان الشارقة قد حقق اللقب الموسم الماضي بعد غيابه عن خزينته لمدة 19 عاما حيث كان آخر لقب حققه للكأس في موسم 2003، أما العين فكان آخر لقب لكأس رئيس الدولة توج به في نسخة 2018، وكان السابع في تاريخه، حيث يتفوق شباب الأهلي على الشارقة والعين في عدد مرات التتويج باللقب بـ ( 10 مرات).

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