الظنحاني: العبدولي يقود «النواخذة» إلى بر الأمان

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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أشاد عبد الله الظنحاني المدير التنفيذي لدبا الفجيرة بالعمل والجهد الكبير الذي يقوم به المدرب حسن العبدولي، مضيفاً أن المدرب المواطن يقود سفينة النواخذة إلى بر الأمان حالياً من خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وذلك عقب قيادته للفريق للحصول على 14 نقطة من أصل 18 نقطة خلال ست مباريات، منوهاً إلى أن دبا لم يتلق أي خسارة خلال المباريات الست حيث تمكن من تحقيق 4 انتصارات إلى جانب التعادل في مباراتين داعياً إلى ضرورة مواصلة العروض الجيدة بذات الرتم فيما تبقى من مباريات في المسابقة أمام الشارقة والظفرة في المشهد الختامي.

وأكد الظنحاني أن اختيار شركة القدم برئاسة أحمد سعيد الظنحاني للمدرب حسن العبدولي لم يأت من فراغ خصوصاً وأن شركة الكرة رأت فيه المدرب الأنسب للمرحلة المقبلة على الرغم من عدم توليه قيادة الفريق الأول خلال مشواره مع الأندية التي عمل معها لكن مجلس الإدارة وضع الثقة فيه.

وأثبت بالفعل أنه أحق بها بعد أن تصدى للمهمة «شبه المستحيلة» بكل ثبات ونجح في فترة وجيزة من نقل الفريق الذي كان يمتلك 4 نقاط إلى الحصول على 18 نقطة مشيداً في ذات الوقت بتألق اللاعبين ووقفة الجهازين الإداري والطبي مع الفريق وتسهيل كل العوامل من اجل أن يقدم النواخذة العرض المنتظر من قبل الجماهير.

والتي نوجه لها التحية على الحضور الدائم للمباريات ونتمنى أن يتواصل المد الجماهيري حتى نهاية الموسم لنحتفل مع الفريق بالبقاء مختتماً: في اعتقادي أن أنصار دبا لا يحتاجون لبطاقة دعوة في المباراتين المقبلتين أمام الشارقة والظفرة.

ثقة

بدوره قال علي حميد المحلل الفني إن المدرب حسن العبدولي زرع في لاعبيه الثقة وعمل على الجانب النفسي والمعنوي لافتاً إلى أن النواخذة يخوض كل مباراة وكأنها نهائي كأس، وتابع ما يميز لاعبي دبا امتلاكهم لكاريزما الانتصارات، هذا ما حقق النتائج اللافتة التي حصل عليها الفريق في الآونة الأخيرة حيث حصل على عدد مقدر من النقاط خلال مباريات مرحلة إياب دوري أدنوك للمحترفين.

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