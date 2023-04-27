كايزرلـ «البيان »: رحلتي انتهت مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي والذي يتزامن مع نهاية عقده، ذاكراً أن 4 سنوات من العمل مع «فخر أبوظبي» منها نصف عام في فترته الأولى و 3 سنوات ونصف في النصف الثانية تكفي وتفرض انتقاله إلى وجهة جديدة وخوض تحد آخر.

وقال كايزر في تصريحات لـ«البيان» إنه جلس مع إدارة النادي واتفقا على المغادرة وأضاف: لا أود الدخول في تفاصيل النقاش الذي تم مع إدارة النادي.

لكن الخلاصة كانت أن يكون موسمي الحالي هو الأخير مع الفريق، والتغيير شيء طبيعي في كرة القدم، مدرب يذهب وآخر يأتي، وأنا عملت مع النادي 4 سنوات وأعتقد أنها فترة كافية قدمت فيها كل شيء.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه اتخذ قراره بعد تفكير طويل وأنه تحدث مع اللاعبين بشأن رحيله وشرح لهم الأسباب، مبيناً أن الجميع تفهم قراره وأيضاً إدارة النادي، لأن التغيير، وحسب قوله، مهم أيضاً للفريق في المرحلة المقبلة.

نفي

ونفى مارسيل كايزر أن يكون لديه عرض حالياً من أي ناد داخل أو خارج الدولة جعله يتخذ قرار الرحيل، مبيناً أنه لا يعلم خطوته المقبلة وإلى أين سيتجه وأضاف:

لا توجد أمامي عروض من أي ناد في دوري المحترفين بالدولة أو خارجها، وقراري بمغادرة الجزيرة تم الاتفاق عليه مع الإدارة خلال نقاش إيجابي من الطرفين، كل طرف يتفهم موقف الآخر، ولو كانت لدي عروض أو اتفقت مع ناد آخر لما ترددت في قول ذلك.

وأضاف كايزر: حياة مدرب كرة القدم لا يحدث فيها تخطيط مسبق، اليوم تعمل في الدوري الإماراتي وغداً قد تكون في دولة أخرى، عن نفسي لا أعرف إلى أين سأتجه لأنني لم أدخل في مفاوضات مع أي ناد، وأتمنى أن يكون لدي مستقبل افضل وللجزيرة أيضاً.

وأبان المدرب الهولندي أن تركيزه حالياً مع فريقه فقط، لتحقيق نتائج إيجابية في بقية مشوار الدوري، مبيناً أنه وبعد نهاية الموسم سيمنح نفسه عطلة خاصة مع أفراد أسرته يبتعد فيها عن ضغوط العمل وبعدها يحدد مستقبله حسب العروض التي تصل إليه.

إنجازات

حقق مارسيل كايزر مع الجزيرة الفوز بلقب الدوري موسم 2020 - 2021 وفاز معه أيضاً بلقب كأس السوبر 2021 - 2022 وخلال فترته تميز الجزيرة بتقديم كرة قدم جميلة وظل الأكثر سيطرة على الكرة أمام منافسيه.

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