كوزمين يخفي معالم تشكيلة الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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انتقل فريق الشارقة مساء أمس إلى أبوظبي بعد خوض تدريبه الأساسي في ملعب النادي استعداداً لخوض النهائي الكبير أمام العين مساء غد الجمعة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، على أن يضع الفريق لمساته الأخيرة للمباراة من خلال التدريب الأخير الذي يجريه مساء اليوم الخميس لمدة ساعة واحدة بين السابعة والثامنة مساءً في ملعب المباراة تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب كوزمين أولاريو، ويسبق التدريب الختامي مؤتمر صحافي للمدرب كوزمين مدته 20 دقيقة.

ومن المتوقع ألا يحرص كوزمين على تنفيذ التكتيك الذي يخوض به المباراة في التدريب الأخير بأبوظبي؛ نظراً لمحدودية وقت التمرين والتركيز على التدريب الأساسي الذي خاضه الفريق مساء أمس على ملعبه قبل التوجه إلى أبوظبي، كما سيحرص على إخفاء معالم التشكيلة التي يخوض بها المباراة، خاصة وأن الخيارات كثيرة في اختيار العناصر الأساسية.

تدريبات

واستعد الشارقة للمباراة النهائية بـ4 تدريبات يومية من بعد مباراته في الدوري أمام اتحاد كلباء، أهمها التدريب الأساسي مساء أمس، وركز المدرب كوزمين على معالجة الملاحظات التي خرج بها من مباراتي العين واتحاد كلباء في الدوري.

لا سيما أن الشارقة خسر المباراتين على التوالي خلال أسبوع واحد فقط، وحرص كوزمين على دراسة مباراة فريقه مع العين في الجولة 23 للدوري، خاصة وأنها جرت قبل 9 أيام فقط من نهائي الكأس، وذلك لوضع الخيارات المناسبة من اللاعبين في التشكيلة المرشحة لخوض النهائي.

وركز الجهاز الفني أيضاً على طي صفحة مباراتي الدوري اللتين خسرهما الفريق في إطار الإعداد الذهني المثالي والتعامل مع نهائي الكأس بروح معنوية عالية، خاصة وأن الشارقة يدافع عن اللقب، زيادة على خبرة الفريق في التعامل مع النهائيات، وآخرها نهائي السوبر هذا العام، الذي فاز فيه الشارقة على العين.

جاهزية

وتبدو جاهزية جميع لاعبي الشارقة في وضع مثالي، حيث لا توجد أي غيابات، وأصبحت الصعوبة كبيرة لدى الجهاز الفني في اختيار تشكيلة المباراة بعيداً عن الاعتماد على الأسماء اللامعة فقط، حيث سيعتمد الاختيار على بيانات اللعب للعناصر التي شاركت في مباراتي العين واتحاد كلباء مع تقدير المدرب في ما يخص الجاهزية في التمارين التي أجراها الفريق للمباراة النهائية.

وشهدت التدريبات التي أجراها الشارقة اهتماماً كبيراً ومتابعة من المسؤولين، على رأسهم عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله العجلة، رئيس شركة كرة القدم.

وعلى الصعيد الجماهيري حرصت إدارة نادي الشارقة على تسهيل مهمة الحصول على تذاكر المباراة النهائية لجمهور النادي، حيث تم البدء في عملية البيع منذ مساء الثلاثاء في متجر النادي بسمنان والحزانة وسيتي سنتر الزاهية، كما أعلن أحد أقطاب النادي عن تبرعه بمبلغ 30 ألف درهم دعماً لتجهيزات الجمهور ومعدات التشجيع في المباراة.

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