نواف مبارك: الفوز بأغلى الكؤوس حلم كل اللاعبين

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أكد اللاعب الدولي السابق نواف مبارك نجم فريق الشارقة، صعوبة المباراة المرتقبة التي تجمع الشارقة والعين في المشهد الختامي من نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يقام غداً الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. وكشف نواف مبارك عن مشاركته في 4 نهائيات سابقة ضمن البطولة الأغلى.

وقال اللاعب الدولي السابق: أعتقد أن حُلم أي لاعب هو الفوز في المباراة النهائية والسلام على راعي المباراة الختامية، والتي دائماً ما تشد الأنظار إليها ويترقبها بل وينتظرها جمهور كل فريق قبل أيام من انطلاقتها، كما أن الحدث يعد مهرجاناً يبعث الفرح والتفاؤل في نفوس الجميع قبل المباراة.

حظوظ

وفيما يتعلق بحظوظ الشارقة والعين، أكد نواف مبارك، أن المباراة تجمع بطلي الدوري والكأس، لافتاً إلى أن الشارقة يعتبر هذه البطولة محببة له ودائماً ما يفوز بلقبها بالتخصص.

كما حدث في النسخة الماضية بعد الفوز على الوحدة بهدف باكو الكاسير، منوهاً إلى أن حسابات بطولة كأس رئيس الدولة تختلف كماً وكيفاً في أروقة كل فريق، وتابع: لا تعني خسارة الشارقة أمام العين قبل أيام في دوري أدنوك للمحترفين أن الأمور ستكون سهلة على الزعيم.

مشيراً إلى أن حسابات نهائي كأس رئيس الدولة تختلف تماماً كما أشرت سابقاً، والفريق الأكثر جاهزية وثباتاً على أرضية الملعب والذي يستغل الفرص هو من يتفوق في نهاية الأمر.

أهداف

وتوقع نواف مبارك حضور الأهداف من جانب مهاجمي كل فريق وذلك نسبة لوجود عدد من اللاعبين من أصحاب النزعة الهجومية وهدافين بالفطرة على غرار التوغولي لابا كودجو هداف الدوري.

والذي يعتبر من أفضل المهاجمين بالأرقام في الدوري، وفي الشارقة هناك أكثر من لاعب يمكن أن يحدث الفرق ويسعد الأنصار في المشهد الختامي وفي كل فريق يتواجد لاعبون مؤثرون ويستطيعون تغيير الأمور في أي وقت من أوقات المباراة.

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