العين يكثف تحضيراته لنهائي أغلى البطولات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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على بعد 24 ساعة من مباراته أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، كثف فريق العين من تحضيراته الميدانية للمباراة التي تبدأ عند الساعة 7:25 مساءً، وسط أجواء مثالية يسودها التفاؤل والثقة والروح المعنوية المرتفعة، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الإداري والفني لإخراج اللاعبين من تأثير نتيجة التعادل أمام بني ياس في الجولة 24 من الدوري.

والذي خطفه الأخير في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن كان العين متقدماً بهدفين لهدف، وعقدت نتيجة التعادل من مهمة الفريق في الحصول على لقب الدوري إذ إنه يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين على أن يتعثر شباب الأهلي بالخسارة أو التعادل في المباراتين أو الخسارة مرة والتعادل مرة.

وبات التتويج بلقب كأس رئيس الدولة غداً الجمعة مطلب العيناوية الأول لضمان الخروج ببطولة على الأقل في حال أخفق الفريق في الحفاظ على لقبي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي اللذين توج بهما الموسم الماضي، كما أن التتويج باللقب الغالي سيعزز من الدوافع المعنوية للاعبي الفريق ويضاعف من حماسهم للقتال حتى آخر لحظة على لقب الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

مشوار

ويلعب العين النهائي رقم 15 في مشواره بهذه البطولة الغالية وذلك بعد 14 مرة سابقة، حصل خلالها على اللقب 7 مرات وحل وصيفاً في مثلها، وفي نسخة هذا العام انطلق مشواره بكأس رئيس الدولة من الدور الثالث باعتباره بطلاً للدوري.

وفي مباراته الأولى حقق فوزاً كبيراً على دبا 4 - 0 وفي الدور ثمن النهائي فاز على خورفكان 1 - 0 وفي ربع النهائي تجاوز شباب الأهلي 2 - 0، ليواجه الوصل في نصف النهائي حيث تعادل معه 0-0 في لقاء الذهاب، قبل أن يحقق الفوز 1 - 0 في مباراة الإياب ليصل إلى النهائي.

تصحيح

وعمد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، خلال التدريبات الأخيرة إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة.

خصوصاً على مستوى الوسط والدفاع، إذ يحتاج الفريق لتركيز أكبر في المباراة المرتقبة، في ظل غياب كل من الحارس الدولى خالد عيسى ولاعب متوسط الميدان خالد البلوشي لنيلهما البطاقة الحمراء في إياب نصف النهائي أمام الوصل، وينتظر أن يؤدي العين اليوم حصته التدريبية الأخيرة والرئيسة على ملعبه قبل أن يتوجه للعاصمة أبوظبي للمبيت هناك في انتظار المواجهة المرتقبة.

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