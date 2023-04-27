أغلى الكؤوس .. العين والشارقة يضعان اللمسات الأخيرة

المصدر: العين - طلحة عبدالله، الشارقة - ياسر قاسم

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قبل 24 ساعة فقط من نهائي أغلى كؤوس الكرة الإماراتية، حيث سيلتقي العين نظيره الشارقة غداً عند الساعة 7:25 مساءً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ولا صوت يعلو في معسكري الفريقين على صوت النهائي الحلم.

حيث وضع الفريقان اللمسات الأخيرة لتحضيراتهما قبل المواجهة المرتقبة. في معسكر الزعيم العيناوي عمد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق خلال التدريبات الأخيرة إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء خطي الوسط والدفاع، ووضح جلياً أن الفريق يحتاج لتركيز أكبر في مباراة الغد المرتقبة، في ظل غياب كل من الحارس الدولي خالد عيسى ولاعب متوسط الميدان خالد البلوشي لنيلهما البطاقة الحمراء في إياب نصف النهائي أمام الوصل.

على الجانب الآخر، استعد الشارقة للنهائي بـ4 تدريبات يومية من بعد مباراته في الدوري أمام اتحاد كلباء، وركز الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للفريق على معالجة الملاحظات التي خرج بها من مباراتي العين واتحاد كلباء في الدوري، لوضع الخيارات المناسبة من اللاعبين في التشكيلة المرشحة لخوض النهائي.

كما ركز الجهاز الفني أيضاً على طي صفحة مباراتي الدوري اللتين خسرهما الفريق في إطار الإعداد الذهني المثالي والتعامل مع نهائي الكأس بروح معنوية عالية، خاصة وأن الشارقة يدافع عن اللقب، زيادة على خبرة الفريق في التعامل مع النهائيات، وآخرها نهائي السوبر هذا العام، الذي فاز فيه الشارقة على العين.

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