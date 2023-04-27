الجزيرة يستضيف نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختار اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، صالة نادي الجزيرة، لاستضافة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة رجال، بعدما سبق وأعلن سابقاً عن إقامة المباراة في أبوظبي.

وتجمع المباراة بين فريقي العين وبني ياس في السابعة من مساء الأحد المقبل، وستكون المباراة ختاماً للموسم الجاري، والذي سبق وشهد تتويج بني ياس ببطولتي الدوري والسوبر، والجزيرة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وكان العين، قد تأهل إلى النهائي على حساب شباب الأهلي بالفوز 3 - 1، فيما تأهل بني ياس بالفوز على الجزيرة 3 - 2، في مباراتي نصف النهائي للمسابقة.

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