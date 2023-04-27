منتدى تطوير الدوري الإماراتي 1 مايو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنظم رابطة المحترفين الإماراتية، النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 مايو المقبل، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

وذلك بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، وهو الحدث الذي تسعى عبره الرابطة سنوياً للارتقاء بمنظومة العمل، وترجمة المبادرات إلى خطط مستقبلية تسهم في تحقيق النقلة الشاملة للكرة الإماراتية. وسيتم في النسخة الثانية من المنتدى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية لمختلف مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.

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