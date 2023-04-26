نهائي كأس رئيس الدولة.. أرقام كوزمين وريبيروف مع الشارقة والعين

المصدر: وام

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يشكل نهائي النسخة الحالية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي يقام بعد غد “الجمعة” على استاد محمد بن زايد بين العين والشارقة، تحديا كبيرا لكل من الروماني كوزمين مدرب الشارقة، والأوكراني سيرجيو ريبيروف مدرب العين.

ويدخل كوزمين المباراة النهائية للبطولة للمرة الرابعة في مسيرته مع الأندية الإماراتية، باحثا عن التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن توج به للمرة الأولى الموسم الماضي مع الشارقة، حيث استعصى اللقب عليه مرتين من قبل في مشواره مع كل من العين وشباب الأهلي قبل أن يقود الشارقة.

وخاض كوزمين نهائي كأس رئيس الدولة مرتين مع شباب الأهلي إلا أنه لم يتمكن من التتويج أمام كل من العين والنصر.

وحقق كوزمين منذ قدومه إلى الشارقة بطولتين مع الفريق، الأولى كانت كأس رئيس الدولة للموسم الماضي، بعد الفوز على الوحدة، والثانية كأس السوبر للموسم الحالي، بعد الفوز على العين.

وخلال الموسم الجاري خاض الشارقة مع كوزمين 32 مباراة في جميع البطولات (الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر)، وحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7 وخسر في 7 مباريات.

وبالنسبة للأوكراني سيرجيو ريبيروف، فيأمل في تحقيق لقب كأس رئيس الدولة الأول بالنسبة له، واللقب الثالث إجمالا مع العين بعد فوزه الموسم الماضي بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وبكأس مصرف أبوظبي الإسلامي الموسم الماضي أيضا.

وخلال الموسم الجاري، خاض العين مع ريبيروف 31 مباراة في جميع البطولات (الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر) فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 وخسر في 5.

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