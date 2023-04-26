بعد رحلة استمرت 4 سنوات.. كايزر يعلن عبر «البيان» رحيله عن الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعلن الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي بالتزامن مع نهاية عقده، مؤكداً أن 4 سنوات من العمل مع "فخر أبوظبي" منها نصف عام في فترته الأولى و3 سنوات ونصف في النصف الثانية تكفي، وتفرض انتفاله إلى وجهة جديدة وخوض تحد آخر.

وقال كايزر في تصريحات لـ "البيان" أنه جلس مع إدارة النادي واتفق على المغادرة وأضاف: "لا أود الدخول في تفاصيل النقاش الذي تم مع إدارة النادي، لكن الخلاصة أن يكون موسمي الحالي هو الأخير مع الفريق، التغيير شيء طبيعي في كرة القدم، مدرب يذهب وآخر يأتي، وأنا عملت مع النادي 4 سنوات وأعتقد أنها فترة كافية قدمت فيها كل شيء".

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه تخذ قراره بعد تفكير طويل وأنه تحدث مع اللاعبين حول رحيله وشرح لهم الأسباب، مبيناً أن الجميع تفهم قراره وأيضاً إدارة النادي، لأن التغيير، وحسب قوله، مهم أيضاً للفريق في المرحلة المقبلة.

ونفي مارسيل كايزر أن يكون لديه عرض حالياً من أي ناد داخل أو خارج الدولة جعله يتخذ قرار الرحيل، مشدداً على أنه لا يعلم خطوته المقبلة وإلى أين سيتجه وأضاف: "لا توجد أمامي عروض من أي ناد في دوري المحترفين بالدولة أو خارجها، وقرار رحيلي بمغادرة الجزيرة تم الاتفاق عليه مع الإدارة خلال نقاش إيجابي من الطرفين، كل طرف يتفهم موقف الآخر، ولو كانت لدي عروض أو اتفقت مع ناد آخر لما ترددت في قول ذلك".

واستطرد كايزر: "حياة مدرب كرة القدم لا يحدث فيها تخطيط مسبق، اليوم تعمل في الدوري الإماراتي وغداً قد تكون في دولة أخرى، عن نفسي لا أعرف الى أين سأتجه لأنني لم أدخل في مفاوضات مع أي ناد، وأتمنى أن يكون لدي مستقبل أفضل وللجزيرة أيضاً".

وأردف المدرب الهولندي أن تركيزه حالياً مع فريقه فقط، لتحقيق نتائج إيجابية في بقية مشوار الدوري، مبيناً أنه وبعد نهاية الموسم سيمنح نفسه عطلة خاصة مع أفراد أسرته يبتعد فيها عن ضغوط العمل وبعدها يحدد مستقبله حسب العروض التي تصل له.

وحقق مارسيل كايزر مع الجزيرة الفوز بلقب الدوري موسم 2020-2021 وفاز معه أيضاً بلقب كأس السوبر 2021-2022، وخلال فترته تميز الجزيرة بتقديم كرة قدم جميلة وظل الأكثر سيطرة على الكرة أمام منافسيه.

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