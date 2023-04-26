رحيل عبد الله الظاهري يفجع نادي عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء عبد الله إبراهيم الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان وعضو مجلس إدارة النادي بعد صراع طويل مع المرض.

يُعدُّ الراحل مثالاً حياً للتفاني والإخلاص والعطاء في خدمةً النادي، وأحد رموزه من خلال مشواره في العمل الإداري بالنادي لأكثر من 15 عاماً. تولى الراحل خلالها منصب أمين السر العام ومشرف الفريق الأول لكرة القدم أكثر من 10 سنوات متواصلة. وظل مواصلاً عمله حتى أقعده المرض قبل عام ونصف.

ونعى نادي عجمان الفقيد عبد الله الظاهري كأحد أبنائه المخلصين. نسأل الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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