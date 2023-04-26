أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتائج وسير المباريات

المصدر: دبي - البيان

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تراجع مستوى التحكيم في مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، مع وجود أخطاء مؤثرة على نتائج وسير المباريات.

وربما يكون لها تأثير مستقبلي على مسار البطولة، إلى جانب تدخلات كثيرة لتقنية الفيديو، تحديداً في 7 حالات، وغيابها عن التدخل في 3 حالات أخرى. وتميز الحكم عادل النقبي في إدارة مباراة الجزيرة والبطائح، والحكم محمد عبدالله حسن في مباراة دبا الفجيرة والنصر.

ومن أبرز أخطاء الحكام في الجولة، وجود شك بركلة جزاء للوصل في الدقيقة 53 من مباراته أمام شباب الأهلي، والذي لم تحتسب له ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وكان فيها تدخل غير إيجابي من تقنية الفيديو «الفار»، فيما كان هناك خطأ بسيط من حكم الساحة ومساعده، ولكنه كان مؤثراً على نتيجة المباراة.

وذلك بعدما سمحا باستمرار رمية تماس، لعبها لاعب بني ياس من على بعد أكثر من 15 متراً من موضعها، ليسجل منها الفريق هدف التعادل مع العين، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، وكان عليهما التدخل قبل الرمية، ومطالبة اللاعب بلعبها من مكان خروج الكرة.

كما كان هناك حالة استحق فيها إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة، البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه أمام خورفكان، على الرغم أن اللاعب لم يكن يقصد اللعبة الخطرة على قدم اللاعب المنافس، إلا أن خطورة التدخل كانت تستحق عقوبة مشددة أكثر من البطاقة الصفراء.

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