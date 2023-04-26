حسن إسماعيل: الرويحي يستحق «هاتريك» قفاز الإجادة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشاد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، بالمستوى الذي ظهر عليه حارس دبا الفجيرة محمد سالم الرويحي.

مؤكداً أنه يستحق قفاز الإجادة للجولة الثالثة على التوالي «هاتريك»، وقال: «الرويحي لا يزال مصدر أمان لفريقه، ليس فقط لتألقه في حماية مرماه، ولكن لقيادته الرائعة لخط دفاع دبا الفجيرة، في وقت كثرت فيه الأخطاء من أغلب حراس الأندية الأخرى».

وأضاف: «من الحراس المميزين في الجولة 24 أيضاً، حسن حمزة مع شباب الأهلي، الذي أسهم في خروج فريقه بنتيجة التعادل أمام الوصل، وبالتالي الإبقاء على الحظوظ الأقوى للتتويج ببطولة الدوري، وكذلك حارس اتحاد كلباء عيسى أحمد، الذي أسهم بتصديه لركلة جزاء، في خروج فريقه فائزاً أمام الشارقة».

فيما أبدى حسن إسماعيل، تعجبه من عدم بدء العين بالحارس محمد بوسنده أمام بني ياس، وقال: «توقعت أن يبدأ بوسنده المباراة، لأنه يحتاج وقتاً أطول للتجهيز قبل لقاء الشارقة الجمعة المقبل، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومشاركته منذ الدقيقة 73، لم تكن كافية من وجهة نظري، للتحضير لمباراة نهائية في بطولة مهمة، في الوقت الذي منح فيه الشارقة راحة لحارسه الأساسي عادل الحوسني، ليكون جاهزاً للقاء الكأس».

وتوقع حسن إسماعيل، أن يلعب حراس المرمى دوراً مؤثراً في الصراع على اللقب أو النجاة من الهبوط، خلال آخر جولتين بنسبة تتجاوز 70%، وأكد أن من يستطيع منهم تحمل ضغوط المنافسة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، سيكون الأكثر قدرة على النجاح في الدفاع عن مرماه.

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