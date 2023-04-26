أحمد حماد: تعادل شباب الأهلي حافز أكبر لحسم اللقب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي الأسبق لنادي شباب الأهلي أن يحسم «فرسان دبي» درع دوري أدنوك للمحترفين في الجولة 25 قبل الأخيرة للمسابقة، عندما يحل ضيفاً على بني ياس 7 مايو المقبل.

مؤكداً أن تعادل الفريق في آخر جولتين بالدوري أمام النصر والوصل بنتيجة واحدة 2-2، سيكون دافعاً قوياً للاعبين، لتقديم أقصى جهد، والسعي بكل قوة لتحقيق الفوز، وبالتالي التتويج بالبطولة.

وتحدث عن الجولة 24، التي أقيمت مبارياتها على مدار الأحد والاثنين الماضيين قائلاً: «لعب شباب الأهلي أمام الوصل، والعين أمام بني ياس في الجولة الأخيرة كونهما فريقاً واحداً في ملعبين، في ظل توافق الأحداث بين المباراتين بشكل غريب، حتى الجمهور كان يحضر جسداً في مدرجات مباراة.

ويتابع باهتمام كبير ملعب المباراة الثانية، والواضح أن لاعبي شباب الأهلي والعين يلعبون تحت ضغوط كبيرة، في الوقت الذي كان يرغب فيه بني ياس والوصل في ترك بصمة بعرقلة مسيرة الفريقين المتنافسين على درع الدوري».

الضغوط الزائدة

أكمل حماد: الواضح أن هناك ضغوطاً كبيرة على لاعبي شباب الأهلي والعين، وهو الأمر الذي وضح في العصبية الزائدة على أداء بعض اللاعبين في بعض فترات المباراة، إلى جانب غياب التركيز في الدقائق الأخيرة، وظهر الأمر جلياً في تعادل شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة لآخر مباراتين، وهي الدقائق التي دائماً ما كانت تشهد تفوق الفريق، إلا أنها باتت نقطة ضعف أمام النصر والوصل.

ولذا ستكون الجولة المقبلة انعكاساً للجولة 24، عندما يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس والعين مع الوصل، وأتوقع أن يحسم شباب الأهلي اللقب، لأن التعادل آخر مباراتين سيكون حافزاً قوياً لتحقيق الفوز.

صراع الهبوط

أما عن صراع النجاة من اللحاق بالظفرة الهابط إلى دوري الدرجة الأولى فقال حماد: «جذب دبا الفجيرة الأضواء في ختام الموسم، بعدما تبادل الأماكن مع البطائح.

والذي كان أحد أبرز الجولات الأولى لكنه لم يستطع الاستمرار في أدائه القوي، وبدأ دبا الفجيرة يرتقي في الأداء والنتائج أمام تراجع البطائح الخطير وغير المبرر، ليحقق دبا الفجيرة في الجولة الأخيرة الفوز على النصر 2 - 1، وظهر هناك تناغم كبير بين مدرب دبا الفجيرة ولاعبيه، لأنه ليس من السهل الفوز على النصر، الذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة».

وتابع: «فيما خسر البطائح من الجزيرة 1 - 3، يبدو أن هناك شيئاً غريباً يحدث داخل البطائح، ويظهر هذا من تغيير مدربه، وهو أمر غريب في هذا التوقيت الصعب من الموسم، وبات الفريق يحتاج إلى الفوز وخسارة دبا الفجيرة في آخر جولتين، لأن فارق الأهداف الآن لمصلحة دبا الفجيرة.

والذي يلتقي في آخر جولتين مع الشارقة، والظفرة الذي هبط بالفعل إلى دوري الهواة، وقدم أداء باهتاً في الجولة 24، بينما يلتقي البطائح مع النصر والعين، في مواجهتين صعبتين».

إشادة خاصة

أشاد حماد بما يقدمه عجمان هذا الموسم، وقال: «يقدم عجمان موسماً تاريخياً في الدوري، وقدم وصفة رائعة لكيفية تكوين فريق جيد بإمكانات قليلة، مع درس في عشق الاستقرار الفني، وهو ما قام به من قبل مع مدربه المصري أيمن الرمادي، ويفعله الآن مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، وأتمنى الحفاظ على كيان الفريق في الموسم المقبل، خصوصاً المثلث الخطير فراس بالعربي، ووليد أزارو، وعلي مدن».

وأضاف: «في المقابل افتقد لاعبي الشارقة للروح القتالية، التي كانت تميز الفريق عندما قابلوا اتحاد كلباء، ومع هذا أعتبر خسارة الشارقة شيئاً متوقعاً، لأن كوزمين أولاريو مدرب الفريق عادة ما يضحي ببعض المباريات إذا كانت لديه مواجهة حاسمة على لقب، ولديه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين».

مستويات الفرق

وزاد: «كما أثار بني ياس العديد من الألغاز، إذ لا يحقق الفريق نتائج إيجابية منذ فترة، لكنه يتعادل مع العين في الجولة الأخيرة، ويبدو أن هناك أموراً مخفية تتحكم في مستويات الفريق، والذي أصبح فريقاً عادياً، بعدما كان مرعباً لفرق القمة، أما الظفرة فلم يستفد من أخطاء المواسم الماضية، ويجب التدخل بقوة لإنقاذ الفريق، لأنه إذا استمر هذا الأمر فسيعاني الفريق في الصعود والعودة إلى دوري المحترفين».

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