الشامسي: لم يحدث تراخٍ من العين أمام بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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نفى أحمد الشامسي مدير فريق العين حدوث تراخ من جانب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة بني ياس في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

والتي فرط فيها «الزعيم» في فوز كان في متناول اليد بعدما خطف بني ياس نقطة التعادل في الثواني القاتلة، لتضيع نقطتان ثمينتان على العين في صراع المنافسة على درع الدوري.

مفاجآت

وقال الشامسي لـ «البيان»: «كرة القدم تحدث فيها مفاجآت كثيرة، وفي مباراتنا مع بني ياس هناك تفاصيل دقيقة هي من جعلت الفريق يتعادل في المباراة، ولكنها بالطبع ليست نهاية العالم، لأن بطولة الدوري لم تنته بعد، ولا يزال هناك جولتان متبقيتان والفارق 3 نقاط فقط، وكل شيء من الممكن أن يحدث».

وأضاف: «طوينا صفحة التعادل مع بني ياس ونركز على المباراة المقبلة أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، ونعد الجمهور العيناوي أن يكون الكأس من نصيبنا وأن نفرح جمهور «الزعيم»».

وتابع: لاعبو العين على قدر كبير من تحمل المسؤولية والتضحية والعطاء، ولا يمكن القول إنه حدث تراخ في نهاية المباراة أدى للتعادل أمام بني ياس، وعندما نرى هدفي بني ياس فقد جاءا من أخطاء بسيطة للغاية، ومثلما نفرح بالفوز، نتقبل أيضاً بشجاعة التعادل.

وشدد الشامسي على أن فرص الفوز بالدوري لا زالت قائمة، موضحاً: «لا يمكن القول إن العين فرط في الدوري بتعادله مع بني ياس، وسنواصل المنافسة، ومتبق ست نقاط، وسنلعب طالما هناك أمل، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

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