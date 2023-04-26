علي خصيف: أحرص على عدم مشاهدة والدتي للمباريات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، أنه يحرص على عدم مشاهدة والدته للمباريات التي يشارك فيها، حتى لا تعاني من الضغوط، مبيناً أنه يخبر إخوانه بإبعادها عن التلفزيون واصطحابها إلى أي مشوار خارجي حتى لا تتمكن من مشاهدة المباريات، مؤكداً أنها وعقب المباراة تستفسره باتصال هاتفي عن النتيجة التي تعرفها من نبرة صوته.

وقال خصيف: عندما أكون فائزاً أتلقى من الوالدة التهاني والتبريكات وعند الخسارة فإنها تواسيني، هي البركة بالنسبة لي وهي من تشجعني دائماً، وكل التوفيق الذي نحققه من دعاء الوالدين، وأيضاً لا أنسى دور «أم خصيف» ودعمها لي، العائلة بشكل عام تدعم اللاعب وتساعده على النجاح، حقيقة أفراد العائلة يقدمون لنا الكثير ويتحملون غيابنا المستمر بسبب الارتباط بالمباريات والتدريبات.

ولكن بإذن الله نعوضهم غيابنا في الوقت القريب. وفي السياق، اعترف علي خصيف بأن مستوى الجزيرة في الموسم الحالي لم يكن جيداً، ذاكراً أن مجلس الإدارة الذي يجتمع أسبوعياً بشكل دوري له رؤيته وقراراته حتى يكون الفريق بمستوى أفضل في الموسم المقبل، مؤكداً ثقته بأن مجلس الإدارة سيفعل المناسب الذي يضع الجزيرة في مكان متميز يليق به.

مواصفات

ورفض علي خصيف القول بأن تقديم فريقه لمستوى جيد في مباراة البطائح أول من أمس، والتي كسبها «فخر أبوظبي» بثلاثة أهداف مقابل هدف، هو عدم وجود ضغوط على اللاعبين بعد أن اصبح الفريق خارج دائرة المنافسة على اللقب. وأضاف: من يرتدي شعار الجزيرة عليه أن يتحمل الضغط والتعب دائماً، إذا لم تكن قادراً على تحمل المسؤولية لا يمكن أن تلعب في ناد بقامة الجزيرة.

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