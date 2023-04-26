إسماعيل مطر: قرار استمراري بيد الجمهور

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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رفض اللاعب إسماعيل مطر كابتن فريق الوحدة تحديد زمن لإنهاء مسيرته الكروية أو الحديث عن مستقبله، لافتاً إلى أنه سيترك قرار استمراريته للجمهور.

وقال: إذا رأى الشارع الرياضي أني قادر على العطاء لمواسم أخرى فأتمنى أن أقدم ما بوسعي في المستقبل لإرضائهم، مضيفاً: إذا رأى أي لاعب غير إسماعيل مطر أنه قادر على العطاء فلن يمنعه من ذلك أحد، مشيراً إلى أن كل شيء يحين في وقته.

وفيما يتعلق بحظوظ فريق الوحدة في التتويج بالدرع، قال مطر: مصير الوحدة والعين بيد شباب الأهلي متصدر الترتيب، مشيراً إلى أن الفرسان هو من يتحكم في مصير الدرع، ولكن واجبنا هو تقليص الفارق بعد أن أتتنا فرصة ثانية بعد الفوز على خورفكان، ووجب الحفاظ عليها مع انتظار نتائج الآخرين، ولكن أعود وأقول بأن مصيرنا ليس بيدنا.

صعوبة

وحذر مطر من صعوبة مباراة الوحدة المقبلة التي تجمعه بعجمان، منوهاً إلى أن البرتقالي يعد من أقوى الفرق خلال الموسم الحالي وعلينا بذل جهد مضاعف أمامهم في المواجهة المقبلة وذلك للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب عجمان خلال الجولة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، فيما يتساوى العنابي مع العين في عدد النقاط لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف إلى جانب المواجهات المباشرة، وتبقت للوحدة مباراتان أمام عجمان في الجولة المقبلة وكذلك أمام بني ياس في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

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