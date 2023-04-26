«الفرسان» الأقرب للتتويج و«السماوي» يدخل معركة البقاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فتحت نتائج مباريات الجولة 24 باب حسابات التتويج والهبوط والجدل قبل جولتين من نهاية دوري أدنوك للمحترفين، مع توقعات بتساوي ناديين أو أكثر في عدد النقاط، بعد تشكل صراع ثلاثي على درع الدوري، بوصول شباب الأهلي «الفرسان» إلى 51 نقطة، وتساوي العين والوحدة في المركزين الثاني والثالث، برصيد 48 نقطة.

وكذلك تشكل صراع ثلاثي آخر للهروب من مرافقة الظفرة في الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد تساوي دبا الفجيرة والبطائح في المركزين 12 و13 بالترتيب، برصيد 18 نقطة، وتهدد بني ياس «السماوي» بالخطر نفسه، في ظل وجوده بالمركز 11، برصيد 23 نقطة.

ويحسم البند رقم 15 من لائحة دوري أدنوك للمحترفين هذا الجدل، إذ يقضي باللجوء في حالة التساوي بين أكثر من ناديين في عدد النقاط في جدول ترتيب الدوري، إلى فارق النقاط في المباريات، التي جرت بين الفرق المتساوية.

وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف المسجلة في المواجهات، التي جمعت بينهم، وهو ما يعني في صراع القمة أن شباب الأهلي يكفيه الفوز في مباراة واحدة من الجولتين الأخيرتين، لحسم اللقب حتى إذا فاز كل من العين والوحدة في مبارياتهما المتبقية، وتساوى الأندية الثلاثة في عدد النقاط.

وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى فارق النقاط في المواجهات، التي جمعت بين الأندية الثلاثة، وسيكون لشباب الأهلي 8 نقاط، حصل عليها من الفوز على كل من الوحدة والعين بنتيجة واحدة 2 - 1، والتعادل معهما أيضاً، بالنتيجة نفسها، وهي 1-1، كما يملك شباب الأهلي التفوق على كل من العين والوحدة في المواجهات المباشرة.

وبالتالي أفضلية حسم اللقب بفوز واحد قادم، فيما يحتاج أي من العين أو الوحدة إلى الفوز في آخر جولتين، وخسارة شباب الأهلي لمباراة، والتعادل في المباراة الثانية، وهو أمر من الصعب توقعه، في ظل عدم خسارة «فرسان دبي» لأي مباراة في الدوري، منذ الخسارة من بني ياس 1 - 2 في الجولة 12.

المركز الثاني

وإذا تمكن شباب الأهلي من حسم اللقب، وتساوى العين والوحدة في عدد النقاط مع نهاية المسابقة، سيحسم المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة في مواجهتي الفريقين بالدوري، وهو ما يمنح العين الأفضلية، بعد خسارته من الوحدة في الدور الأول 2 - 3، وفوز في الدور الثاني 3 - 0، وبالنسبة لصراع النجاة من الهبوط يحتاج بني ياس إلى نقطتين من الجولتين الأخيرتين، لضمان البقاء في دوري المحترفين.

وفي حالة خروج بني ياس من خطر الهبوط سينحصر صراع الهروب على دبا الفجيرة والبطائح، وسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف المسجلة لكل فريق، خلال مشواره في الدوري، لحسم الصراع، بعدما تبادلا الفوز بنتيجة واحدة 1 - 0 في مباراتيهما بالدوري.

ويمتلك دبا الفجيرة أفضلية فارق الأهداف، بعدما سجل 18 هدفاً، وتلقت شباكه 42 هدفاً، مقابل 26 هدفاً سجلها البطائح، والذي تلقت شباكه 52 هدفاً، خلال مشوار النسخة الحالية للمسابقة.

وفي حالة التساوي بين الأندية الثلاثة في عدد النقاط ستكون الأفضلية للبطائح، الذي يملك 7 نقاط من مواجهات الأندية الثلاثة في ما بينها، وبفارق نقطة واحدة عن دبا الفجيرة في المركز الثاني، و3 نقاط عن بني ياس في المركز الثالث.

وذلك بعدما خسر دبا الفجيرة من بني ياس 1 - 4، ثم فاز عليه 2 - 0، وفاز البطائح على بني ياس 1 - 0، ثم تعادل معه 3 - 3، وتجدر الإشارة إلى أن النصر وخورفكان يحتاج كل منهما إلى نقطة واحدة، لتأكيد بقائه في المحترفين، ولكن حظوظهما أقوى، أما حال خسارة آخر جولتين وفوز الأندية الثلاثة الأخرى في مبارياتها فستكون الحسابات أكثر صعوبة وتعقيداً في ختام المسابقة.

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