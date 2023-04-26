الإعلان عن موعد «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن نادي مانشستر سيتي عن موعد تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي وفتح باب التسجيل في منافساتها والفئات العمرية للبطولة التي تقام منافساتها في فبراير 2024 لتبني على النجاحات التي حققتها في نسخة هذا العام.

وتقام فعاليات ومنافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي على مدار يومي 17 و18 فبراير 2024، في ملاعب مدينة زايد الرياضية. وشهدت فعاليات البطولة لموسم 2023 إقامة 400 مباراة وتسجيل أكثر من 1000 هدف.

وحققت البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2017 نمواً متسارعاً وتطوراً كبيراً، واجتذبت اهتماماً واسعاً من الأندية والأكاديميات والمدارس الكروية من مختلف أنحاء العالم، وشهدت المنافسات مشاركة من 13 دولة تمثل أربع قارات، وحضور أكثر من 1700 لاعب ناشئ، بالإضافة إلى حضور 6000 متفرج.

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