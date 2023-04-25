عجمان يفرض نفسه بين الكبار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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فرض عجمان نفسه بين الكبار في دوري أدنوك للمحترفين قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد أن قفز مركزين في جدول الترتيب وأصبح رابعاً ويتأخر بفارق 7 نقاط فقط عن المتصدر، بفوزه الـ 13 في مباراة الجولة 24 على ضيفه الظفرة، ليثبت علو كعبه في أفضل مواسمه خلال تاريخ مشاركاته في الدوري.

وعبر غوران توفيجيدزيتش، المدير الفني للفريق عن سعادته بالنتيجة رغم الصعوبات التي واجهها في المحافظة على التقدم بالهدفين اللذين سجلهما وليد أزارو وبرستيج، واعترف بالندية التي واجهها فريقه من الظفرة رغم أن المباراة تحصيل حاصل للظفرة بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال غوران: «التهديف المبكر جعل بداية المباراة مميزةً على الرغم من إهدار العديد من الفرص»، في إشارةٍ إلى هدف وليد أزارو منذ الدقيقة الـ 5، واستدرك المدرب الصربي: «ارتكبنا بعض الأخطاء التي سمحت للخصم بالعودة في الشوط الثاني»، واعترف مدرب عجمان بأن «الظفرة كان بمقدوره إدراك التعادل بعد أن قلص الفارق وضاعت له عدة فرص في الدقائق الأخيرة».

ويتطلع عجمان للمحافظة على مركزه الرابع على أقل تقدير في المباراتين المتبقيتين أمام ضيفه الوحدة ثم أمام شباب الأهلي، وكلتاهما من أصعب المباريات، خاصة أن الوحدة يتقدم عنه في الترتيب بفارق 4 نقاط.

ومن جهته كشف بدر الدين الإدريسي، المدير الفني للظفرة، عما جناه من منافع فنية رغم الخسارة ورغم عدم حسم الهبوط وبقاء الفريق في النقطة الثامنة بنهاية الجولة 24 وقال تفصيلاً: «استفدنا من المباراة بمنح الفرص للاعبين الشبّان لإبراز قدراتهم»، في إشارةٍ إلى إشراكه لأسماءٍ مثل إسماعيل الزعابي.

وأضاف: «عجمان فريق مميز، ونحن بدورنا أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلةً بتحقيقنا للتعادل»، وفيما يتعلق بهبوط الفريق أكد الإدريسي: «الظفرة فريق كبير، وأنا واثق من عودته إلى مصاف المحترفين».

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