«دبا» يشعل القاع ويجر 4 أندية لدائرة الهبوط

المصدر: دبا – محمد فضل

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الفوز الثمين، الذي حققه دبا الفجيرة «النواخذة» على النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، أشعل قاع الترتيب، وباتت أكثر من 4 أندية مهددة بشكل كبير، لمرافقة الظفرة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد أن بدأ الشك يساور فريق البطائح الخاسر أمام الجزيرة، والذي تجمد رصيده عند 18 نقطة، وهو الرصيد ذاته، الذي يملكه النواخذة، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

كما أن خسارة العميد أعادت بني ياس من جديد لمنطقة الخطر، برصيد 23 نقطة، ولذلك فإن مباراة السماوي وشباب الأهلي في الجولة المقبلة ستكون في قمة الإثارة والتشويق بين فريق يبحث عن التتويج، وآخر لتأمين بقائه مع الكبار، وأيضاً أدخل فوز «النواخذة» على العميد كلاً من خورفكان والنصر، ولكليهما 24 نقطة دائرة الشك والحسابات من جديد.

والفريقان مهددان أيضاً بمغادرة الأضواء، ولكن بنسبة أقل من بقية الفرق مثل: البطائح ودبا وبني ياس، ويتعلق بقاء العميد والنسور في المسابقة بحسابات أخرى، تتمثل في نتائج الفرق الأخرى، التي تأتي من خلفهما في سلم الترتيب.

نضج

بدوره قال حسن العبدولي مدرب دبا: إن فريقه وصل إلى مرحلة متقدمة من النضوج، بعد أن عمل الجهاز الفني وطوال الفترة الماضية على هذا الجانب.

مشيراً إلى أن اللاعبين استشعروا بعظم المسؤولية، وباتوا يقدمون أفضل ما عندهم خلال المباريات، منوهاً بأن تجنب الهزيمة خلال 6 مباريات، والحصول على 14 نقطة من 18 ليس بالأمر السهل، وأعتقد أن المهمة المستحيلة.

كما أطلق عليها المراقبون لم تنتهِ وأمامنا مباراتان في غاية الأهمية، ويجب أن نواصل بالرتم ذاته أمام الشارقة والظفرة، وألا ننتظر نتائج وخدمات الفرق الأخرى، وعلى اللاعبين الاجتهاد أكثر، ومواصلة الرتم بالروح ذاتها، والثقة التي كانوا عليها خلال المباريات الست الماضية.

وواصل العبدولي: بالعزيمة والإصرار ووقفة مجلس الإدارة والجماهير سيصل دبا إلى تحقيق مبتغاه، ولكن يجب علينا عدم الإفراط في الأفراح خصوصاً أن الفريق لم يضمن بقاءه بعد، وكرة القدم فيها الكثير من المفاجآت، وتابع: كنا بحاجة للفوز لإخراج اللاعبين من الضغوطات، ويجب طي صفحة الفوز على النصر والتهيؤ الجيد للشارقة، ومن بعده الظفرة، منوهاً بالجهد الكبير، الذي بذله اللاعبون، وأتمنى أن يكونوا في كامل لياقتهم، خلال المباراتين المقبلتين.

ذكاء

من جانبه قال توميتش غوران مدرب النصر: دبا الفجيرة سجل من هجمتين وتعامل بذكاء مع الوقت في الشوط الثاني، ونوه بأن التبديلات التي قام بها أثمرت عن هدف أول جاء في وقت مبكر، وحاولنا استعادة زمام الأمور في المباراة، وبذلنا كل شيء لإدراك التعادل، لكن فريق دبا فعل كل شيء من اجل إضاعة الوقت في الشوط الثاني، ونجحوا في ذلك، ولا بد من تهنئتهم على الفوز.

من جانبه قدم حمدان الكمالي مدافع النصر اعتذاره لجماهير العميد على الخسارة، مشيراً إلى أن دبا استغل المساحات ولعب على أخطاء فريقنا، ليسجل هدفين خلال الشوط الأول، منوهاً بأن نسبة الاستحواذ الأكبر كانت من نصيب النصر، لكن إضاعة عديد الفرص حال دون عودتنا ولو بنتيجة التعادل من ملعب النواخذة.

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