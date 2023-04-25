النصر يجدد عقدي الكمالي وصنقور لمدة موسمين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جدد النصر عقدي لاعبيه حمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور لمدة موسمين حتى 2025 في إطار دعم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وكان العميد ضم الكمالي وصنقور بنظام الإعارة من شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر التعاقد معهما لفترة أطول بعد مساهمتهما في تحسين نتائج الفريق.

وشارك حمدان الكمالي في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق منها 5 مرات ضمن التشكيلة الأساسية، فيما شارك صنقور في 10 مباريات.

ويحتل النصر المركز التاسع بـ24 نقطة، ويلتقي البطائح السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين.

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