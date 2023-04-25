الوحدة ينعش حظوظه ودبا يغازل البقاء

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أنعش فريق الوحدة حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2 - 0 على خورفكان، مساء أمس، ضمن مباريات الجولة 24، ورفع العنابي رصيده إلى 48 نقطة، ثالثاً بفارق الأهداف عن العين الوصيف، و3 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر. سجل الهدفين فاكوندو، وتيغالي، في الدقيقتين «9 و71».

على جانب آخر، اقترب دبا الفجيرة من تأمين بقائه في الدوري، قافزاً إلى المركز 12 برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن البطائح الذي يمتلك نفس الرصيد، وتمكن النواخذة من الفوز على النصر ‏2 ـ 1، وأحرز ثنائية دبا البرازيلي الفارو والزيمباوبوي تافادزوا في الدقيقتين 14، 45 + 2، وسجل للنصر التوغولي ملابا في «ق 50».

كما فاز الجزيرة على البطائح 3 - 1، والذي تأزم موقفه في المنافسة، وأصبح مهدداً بقوة بالهبوط، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 43 نقطة بالمركز السادس. أحرز للجزيرة علي مبخوت في الدقيقتين «38 ، 76» والعراقي أيمن حسين «ق 85»، وأحرز للبطائح حمد محمد «ق 84». كما حقق عجمان الفوز على الظفرة 2 - 1 ليصل للمركز الرابع برصيد 44 نقطة، وبقي الظفرة أخيراً بـ 8 نقاط أحرز لعجمان وليد أزارو «ق 5»، وبرستيج « ق 46» وللظفرة اميسيميكو «ق 71».

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