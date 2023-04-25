«الزعيم» يفرط بعيدية «الإمبراطور» في 14 ثانية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فرّط العين في فرصة ذهبية قد تكون الأغلى هذا الموسم لتقليص فارق النقاط مع شباب الأهلي إلى نقطة واحدة في صراع المنافسة على اللقب بعد تعادله مع بني ياس أول من أمس في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفض «الزعيم» العيدية التي قدمها «الإمبراطور» على طبق من ذهب إلى العيناوية، ويبقى فارق النقاط الثلاث بين الفريقين.

وجاء رفض العين هدية الوصل في لحظات مثيرة شهدتها مباراة بني ياس والعين عطفاً على أحداث مواجهة شباب الأهلي والوصل، إذ كانت الدقيقة 97 عاملاً مشتركاً في المباراتين، إذ يفصل بين هدفي تعادل الوصل وتعادل بني ياس 14 ثانية فقط، إذ بعدما سجل الوصل هدف التعادل في مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 96:26، وفي الوقت الذي وصل فيه الخبر إلى جماهير العين التي ما إن لبثت أن بدأت الاحتفال حتى سجل أحمد برمان هدف التعادل بالخطأ في مرماه وأحبط فرحة العيناوية وتحديداً في الدقيقة 96:40.

وشهدت المباراة عدداً من الأخطاء الجسيمة وأبرزها خطأ فادح من حارس بني ياس فهد الظنحاني الذي تعامل مع كرة سهلة بشكل سيئ للغاية وبدلاً من الإمساك بها، تركها بغرابة حتى نجح لابا كودجو في خطفها ليأتي منها الهدف الثاني الذي سجله سفيان رحيمي، قبل أن يخطئ أحمد برمان ويسجل هدفاً ذاتياً ويهدر على فريقه فوزاً ثميناً كان في متناول الأيدي وهي المرة الثانية التي يسجل فيها برمان بالخطأ في مرماه هذا الموسم بعدما سجل في مباراة العين والوحدة في الدور الأول.

تركيز

وأرجع الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين خسارة فريقه نقطتين غاليتين في سباق اللقب إلى فقدان التركيز في الأوقات الحاسمة أمام بني ياس، مشدداً أن الفريق عليه نسيان مواجهة السماوي والتفكير في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة والذي يقام بعد أيام قليلة.

وقال ريبيروف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: خسرنا نقطتين بطريقة دراماتيكية، وافتقدنا التركيز في الوقت القاتل، ولا أعتقد أن اللاعبين استسهلوا المباراة وظنوا أن الأمور انتهت بعد تسجيل هدفين، وخاصة أنني طالبتهم بالحفاظ على الكرة والسيطرة بشكل أكبر على مجريات الأمور، ولكن أصابهم التسرع في إنهاء الهجمات.

وأضاف: المشكلة ليست في عدم إحراز الأهداف ولكن في صناعة الفرص، والعين صنع الكثير من الفرص في المباراة، ولكن للأسف أهدرنا فرصاً كثيرة، وسجلنا هدفين فقط. وتابع: لا أعتقد أنه حدث تراخٍ من اللاعبين ولكن فقدنا التركيز مع نهاية المباراة واستقبلنا هدفين الأول من ركلة جزاء والثاني من خطأ عكسي.

وعما إذا كان الفريق فرط في فرصة ذهبية في سباق الدوري، قال: لا أستطيع القول إن فرصة فوزنا بالدوري ضاعت، لأن الفرصة ما زالت قائمة، وعلينا نسيان مع حدث أمام بني ياس والتركيز على مواجهة الشارقة في الكأس التي نريد الفوز بها.

شكر

من جهته، أشاد أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس بأداء لاعبي السماوي وروحهم القتالية حتى صافرة النهاية ما أسهم في عودة الفريق إلى التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقال: أشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال المباراة، وعدم استسلامهم واللعب بروح قتالية حتى الثانية الأخيرة، فقد نجحنا في خلق العديد من الفرص وتسجيل هدفين في وقت قاتل.

ووصف الحمادي التعادل مع العين بـ«طعم الفوز»، وخاصة أنه جاء بعد أحداث درامية في الثواني الأخيرة، مضيفاً: أعتقد أننا كنا الأخطر رغم استحواذ العين على الكرة وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل.

وعما إذا كان بني ياس قد يكون له دور في حسم لقب الدوري، إذ سيواجه شباب الأهلي في الجولة المقبلة، أوضح الحمادي: بالتأكيد بني ياس سيخوض مباراة شباب الأهلي المقبلة بمعنويات كبيرة، فقد تعاهدنا على تحقيق نتائج جيدة، وعدم النظر للفرق الأخرى، والتعادل مع العين بهذه الطريقة يعيد الثقة للاعبين، ونسعى إلى أن نختم الدوري هذا الموسم بشكل قوي ومحاولة الفوز في آخر مباراتين على شباب الأهلي والوحدة.

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