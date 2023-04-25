توقف «الهواة».. فرصة لالتقاط الأنفاس ومعالجة الأخطاء

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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للمرة الأولى منذ انطلاقة المسابقة تتوقف مباريات دوري الدرجة الأولى، فمنذ انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، لم يعرف دوري «الهواة» التوقف بل تواصلت المواجهات خلال كأس العالم (فيفا قطر 2022) الماضية التي توج المنتخب الأرجنتيني بلقبها لتقوم لجنة المسابقات بمنح الفرق الـ17 راحة في عطلة عيد الفطر لالتقاط الأنفاس واستقبلت الأجهزة الفنية «العيدية» بقبول وترحاب كبيرين، وخصوصاً أنها ترى في الراحة مجالاً لتقييم فرقها إلى جانب الوقوف على نقاط الضعف والقوة ومعالجة السلبيات والهفوات.

حسابات

وأشار المدرب الوطني فهد بن عبود الدبل المدير الفني السابق لفريق مسافي، إلى أن هذا التوقف يعد سلاحاً ذا حدين، إما سلباً للأندية التي وصلت إلى درجة متقدمة من الجهوزية أو إيجاباً للأندية الأخرى التي تسعى لمعالجة وتصويب الأخطاء إلى جانب رفع معدلات اللياقة والتهيؤ بكل أريحية لقادم المواجهات، ولفت الدبل إلى أن دوري الهواة الحالي يختلف كماً وكيفاً عن سابقه وذلك لحسابات كثيرة منها تطبيق قاعدة الهبوط لدوري الدرجة الثانية أول مرة على مستوى المسابقة، وهو ما جعل كل الفرق تلعب بحذر شديد وذلك خشية الوقوع في المحظور.

ولفت الدبل إلى أن توقف الدوري في عطلة العيد سيرفع من رتم المسابقة في ما تبقى من جولات، وأن اللاعبين سيأتون بمعنويات مختلفة وذلك حينما تستأنف مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى والتي تنطلق الجمعة المقبلة بمباراة وحيدة تجمع فرسان هيسبانيا وسيتي وهي مواجهة مهمة للفريقين الباحثين عن طوق نجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، إذ يحتل فرسان هيسبانيا المركز السابع عشر والأخير برصيد 13 نقطة، فيما يمتلك سيتي 22 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقع الدبل استمرار الإثارة حتى الجولة الأخيرة بين الفرق الباحثة عن بطاقة الصعود الثانية أو على مستوى القاع.

منافسات

يذكر أن يوم السبت المقبل سيشهد إقامة 3 مباريات، في الأولى يستقبل فريق العربي ضيفه حتا متصدر الترتيب في مباراة يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار «الإعصار» الذي اقترب كثيراً من حسم البطاقة الأولى، وفي الثانية يستقبل التعاون ضيفه بينونة أحد الفرق المهددة بالهبوط، فيما يرحل العروبة لملعب الرمس في مباراة تعد تحسين مراكز، وستكون الأعين مصوبة يوم الأحد نحو مباراتي الحمرية الذي يستقبل جاره دبا الحصن وصيف المسابقة، فيما يحل الإمارات ثالث الترتيب ضيفاً على الذيد وستكون الأخطاء ممنوعة على لاعبي الحصن والصقور في هذه الجولة وذلك للحفاظ على حظوظهما في الصعود، إذ لا يفصل الفريقين سوى نقطة وحيدة إذ يمتلك الحصن 60 نقطة والإمارات 59 فيما يمتلك الإعصار المتصدر 68 نقطة

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