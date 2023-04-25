لابا كودجو.. يتصدر الهدافين ويصل للهدف 100 مع العين

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العين - طلحة عبدالله

بتسجيله هدفاً في شباك بني ياس أول من أمس ضمن مباريات الجولة 23 أحكم المهاجم التوغولي لابا كودجو، هداف نادي العين، قبضته على صدارة الهدافين للموسم الحالي برصيد 26 هدفاً، سجلها في 24 مباراة، مبتعداً بفارق 3 أهداف عن منافسه علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة برصيد 23 هدفاً، كما وصل اللاعب إلى الهدف رقم 100 أحرزها في 117 مباراة شارك فيها مع العين بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 121 هدفاً.

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84

ومنذ قدومه للعين في يونيو من عام 2019 سجل لابا أهدافاً في جميع البطولات وفي مقدمتها الدوري برصيد 84 هدفاً بفارق هدفين عن ماجد العويس، الذي يحل ثالثاً في قائمة هدافي العين بالدوري عبر تاريخه خلف كل من أحمد عبد الله المتصدر واسامواه جيان الثاني، حيث توج اللاعب في الموسم السابق بلقب الهدافين، ويقترب هذا الموسم من الاحتفاظ بلقبه، بينما سجل 7 أهداف في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة لهدفين سجلهما في دوري أبطال آسيا.

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الهداف

وحسب إحصائيات عيناوية يعتبر فريق الوصل أكثر الفرق التي زار شباكها المهاجم التوغولي بتسجيله 15 هدفاً والجزيرة 11 هدفاً وخورفكان 10، والظفرة وكلباء 8 أهداف، وشباب الأهلي 7، والشارقة والفجيرة 6 أهداف وعجمان والوحدة 5 أهداف، وبني ياس 4 أهداف، والعروبة والنصر 3 أهداف، والبطائح والإمارات ودبا 2 هدفين، وحتا هدفاً وحيداً، وعلى مستوى البطولة الآسيوية سجل هدفاً في شباك النصر السعودي، وهدفاً في شباك السد القطري.

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وفاء وعطاء

ويحظى لابا كودجو بحب كبير من قبل جمهور نادي العين الذي يعتبر اللاعب خير خلف لسلفه المهاجم الغاني اسامواه جيان الذي سبق له ارتداء الشعار البنفسجي وقاده لتحقيق إنجازات وبطولات عدة وحصد لقب الهداف في ثلاثة مواسم متتالية، وأكد اللاعب أنه يعيش أجواء مثالية بالعين ويتمتع بدعم كبير من قبل الإدارة والجمهور، وهو مطالب بمضاعفة الجهود والعمل بقوة من أجل رد الوفاء بمزيد من العطاء، وأوضح أن الألقاب الشخصية لا تهمه بقدر اهتمامه وسعيه لمساعدة الفريق في تحقيق الألقاب والإنجازات، وأوضح أن تسجيله للأهداف هو ترجمة لمجهود زملائه بالفريق والذين يدعمونه ويساعدونه في الملعب.

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