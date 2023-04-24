الجزيرة يؤزم موقف البطائح في الدوري الإماراتي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق الجزيرة فوزا مستحقا على ضيفه البطائح 3-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في ثالث هزيمة على التوالي للبطائح الذي تأزم موقفه في المنافسة، وأصبح مهددا بقوة بالهبوط بعد أن تجمد رصيده في 18 نقطة متراجعا للمركز الثالث عشر، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 43 نقطة بالمركز السادس.

وخلال اللقاء فرض الجزيرة سيطرته منذ أطلاق صافرة البداية وشن هجوما ضاغطا على مرمى البطائح الذي أعتمد على الأسلوب الدفاعي لحماية المرمى، والهجمات المرتدة لهز شباك مضيفه، لكن الجزيرة لعب بتنظيم جيد في الشقين الهجومي والدفاعي ونجح في تهديد مرمى ضيفه بعدد من الكرات الخطرة، حتى تمكن من ترجمة جهوده إلى هدف بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 38، ساعد فريقه في مواصلة التفوق حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية من اللقاء، لم يختلف الوضع كثيراً، حيث حافظ الجزيرة على أفضليته وأهدر عددا من السوانح أبرزها تهديفة عمر تراوري التي أصطدمت بالقائم، بينما لاحت فرصة امام سيكو بابا مهاجم البطائح لتعديل النتيجة لكنه لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد، ومع تقدم دقائق اللعب تمكن الجزيرة من إضافة الهدف الثاني عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 76، والذي أستشعر بعده البطائح خطورة موقفه ونشط في الجانب الهجومي حتى تمكن من تقليص الفارق بواسطة حمد محمد في الدقيقة 84، لكن الجزيرة رد سريعا بالهدف الثالث الذي أحرزه أيمن حسين وكان بمثابة هدف الأمان الذي أنتهت عليه المواجهة.

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