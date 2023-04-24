النواخذة يعبر النصر ويقترب من تأمين بقائه في الأضواء

المصدر: دبا - محمد فضل / تصوير - زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب دبا الفجيرة من تأمين بقائه في دوري ادنوك للمحترفين بعد ان انعش حظوظه بشكل كبير قافزاً الى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن فريق البطائح الذي يمتلك نفس الرصيد، وتمكن النواخذة من تحقيق فوز مهم وغال على ضيفه النصر بنتيجة 1/2 ، احرز ثنائية دبا كل من البرازيلي الفارو اوليفيرا والزيمباوبوي تافادزوا في الدقيقتين 14 ، 45+2 ، وسجل للنصر البديل التوغولي بينال ملابا في الدقيقة 50 واشهر حكم المباراة محمد عبد الله البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر البديل راشد محمد في الوقت بدل الضائع .

واتسمت المباراة بالقوة والإثارة في معظم اوقاتها مع سعى كل فريق للوصول الى المرمى اولاً، ولم ينتظر لاعبو النواخذة كثيراً بعد تمكن البرازيلي الفارو اوليفيرا محترف دبا من تحويل عرضية زميله إبراهيم اليعقوبي برأسه بعد ان سبح اللاعب في الهواة ليقوم بتحويل الكرة في زاوية صعبة على حارس النصر احمد شامبية الذي لم يحرك ساكناً تجاه الكرة التي أعلنت أول اهداف المباراة في الدقيقة 14.

ولاحت فرصة التعادل للعميد من الكرة التي وجدها توزي وهو في مواجهة حارس دبا محمد الرويحي الذي أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق، وخلال الوقت الإضافي المقدر من حكم المباراة الدولي محمد عبد الله بدقيقتين تمكن الزيمباوبي تافادزو من اراحة جماهير فريقه بعد ان وقع على هدف النواخذة الثاني إثر متابعته لاحد العرضيات في الدقية 45+2 لينتهي الشوط الأول بتقدم النواخذة على النصر بهدفين دون رد.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أحرز النصر هدف تقليص الفارق عن طريق البديل ملابا الذي تطاول لاحد العرضيات مسجلاً اول أهدافه في دوري ادنوك للمحترفين في الدقيقة 50 وهو الهدف الذي احيا به العميد اماله في العودة لأجواء المباراة لكن تقدم النواخذة استمر حتى دقائق المباراة الأخيرة التي شهدت طرد لاعب النصر راشد محمد لينتهي اللقاء بفوز دبا على النصر 2/1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز