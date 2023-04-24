في آخر جولتين.. اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإماراتي بين 3 أندية

المصدر: وام

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ساهم هدفا الوصل وبني ياس في العين وشباب الأهلي بالدقيقة (97) بالجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في اشتعال المنافسة على صدارة المسابقة، وذلك مع تبقي مباراتين فقط على الختام لكل من شباب الأهلي المتصدر (51 نقطة)، والعين الوصيف (48 نقطة)، وذلك قبل مواجهة الوحدة صاحب المركز الثالث (45 نقطة) الليلة مع خورفكان بالجولة ذاتها.

وسجل غانم أحمد لاعب الوصل هدفا بالدقيقة 97 بمرمى شباب الأهلي، ليعادل النتيجة لفريقه 2-2 قبل ختام المباراة وليحرم شباب الأهلي من الفوز والانفراد بالصدارة بفارق 5 نقاط عن العين، الذي تعثر أيضا بالتعادل بهدف عكسي سجله لاعبه أحمد برمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة ذاتها لصالح فريق بني ياس، لتصبح النتيجة 2-2، ليبقى فارق النقاط 3 كما هو.

ويحتاج شباب الأهلي للفوز في مباراة والتعادل في الثانية بالجولتين 25 و 26 أمام كل من بني ياس وعجمان من أجل حسم اللقب، أو الفوز في مباراة واحدة وانتظار تعثر العين.

ويحتاج العين إلى الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام الوصل والبطائح بالجولتين 25 و26، وانتظار تعثر شباب الأهلي في مباراة واحدة، وهو نفس الأمر بالنسبة للوحدة في حال فوزه على خورفكان في لقاء اليوم، فيما يتساوى كل من العين والوحدة في المواجهات المباشرة بينهما (فاز الوحدة في الدور الأول 3-2، وفاز العين بالدور الثاني 3-0).

واعتبارا من الجولة 17 استطاع شباب الأهلي أن يحافظ على صدارته للمسابقة، حيث تمكن من جمع 14 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في 2، فيما تمكن العين من الحفاظ على المركز الثاني بداية من الجولة 19، واستطاع خلالها جمع 8 نقاط، بالفوز في مباراتين، والتعادل في أخريين.

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